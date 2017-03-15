الجبلاية وقرار الحل

قرار محكمة القضاء الإدارى بحل إتحاد الكرة لم يكن مفاجئا للكثير من المتابعين بعد أن قدم الخصوم كل الأوراق التى تثبت بطلان انتخابات الجبلاية

التى أجريت فى يوم 20 أغسطس من العام الماضى، فهذا القرار يتحمله فقط المسئولون عن شئون الكرة فى مصر بالرغم من صدور أحكام سابقة تفيد بعدم أحقية البعض لخوض الانتخابات بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم إلا أن أوراقهم قبلت فكان من الطبيعى أن يطعن على تلك الانتخابات التى شابها الكثير. > الغريب أن من نجح منهم كان يبحث فقط عن مصلحة بأن يبقى نائبا لرئيس الاتحاد أو بحث الآخرين عن العمل القضائى مع الشركة الراعية بالرغم من مخالفة ذلك للوائح الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا).. فهل يعقل أن يعمل نصف أعضاء المجلس المنحل فى الفضائيات.. فهل هذا يحدث فى أى مكان آخر.. أعتقد لا.

> الخروج من هذا المأزق الذى يدفع ثمنه المنتخب الوطنى وهو يستعد حاليا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2019، أو فيما بعد تصفيات مونديال روسيا، هو أن يتقدم مجلس الادارة الحالى برئاسة هانى أبوريدة باستقالته، على أن يدير الاتحاد المدير التنفيذى للاتحاد وأن تجرى انتخابات نزيهة بعيدة عن المصلحة العامة وخرق «الدستور» بإبعاد كل من صدر ضده حكما قضائيا.. وتلك هى المشكلة التى وقع فيها إتحاد الكرة لأنهم يعلمون جيدا بأن مصلحتهم الشخصية هى الأهم ولتذهب كرة القدم إلى الجحيم.

> المصلحة الشخصية أيضا هى التى ضربت الكرة المصرية فى مقتل بعد قرارات قد تكون ليس فى صالحنا ولكن بسبب أغراض فى نفوس أشخاص من الشركة الراعية لإحراج عيسى حياتو الذى يكن لمصر ولشعبها كل الخير.. وهناك دول أخرى تلعب ضدنا لنقل مقر «الكاف» من القاهرة، وأعتقد أن ذلك لن يحدث لأن مصر ستبقى وتظل هى قلب القارة السمراء.

*نقلاً عن الأهرام المصرية