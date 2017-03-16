من أجل عيون العالمية

إخفاق نادي الجزيرة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في دوري أبطال آسيا كان متوقعاً، ليس لأن متصدر دورينا أقل مستوى، أو أنه غير قادر على مواجهة أقرانه الخليجيين، بل على العكس.

وما تعرض له الفريق يعود لأسباب بعيدة تماماً عن الجوانب الفنية، لأن الجزيرة يملك الأفضل، وقادر على تجاوز فرق مجموعته، ولكن فلسفة إدارة نادي العاصمة في التعامل مع الاستحقاق القاري ارتكزت على أسلوب اختيار الطريق الأسهل والأضمن للوصول للعالمية.

وطالما أن تحقيق تلك الرغبة ممكنة من بوابة المسابقة المحلية، فلماذا إذن اختيار الطرق المليئة بالأشواك والأمور سالكة عبر دوري الخليج العربي.

الخسارة الثالثة للجزيرة جاءت من فريق الفتح السعودي، وعندما تأتي خسارة متصدر دورينا وأفضل فرقنا في الموسم الجاري من فريق يأتي في مؤخرة الترتيب في الدوري السعودي، فمن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال رافضة لمثل تلك النتائج خصوصاً في ظل اتفاقنا جميعاً على أن من يرتدي قفاز المنافسة الخارجية، يجب أن يمنح كامل الاهتمام والأولوية للدفاع عن شعار الوطن، ولكن ما حدث من جانب الجزيرة كان بعيداً عن ذلك، بعد الصورة والأداء المتواضعين والخروج المحزن والمبكر من دوري الأبطال.

كلمة أخيرةمن أجل عيون العالمية يهون كل شيء، ولكن هل هناك ضمانات للوصول للعالمية؟

*نقلا عن الرؤية الاماراتية