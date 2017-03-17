حلم الصعود إلى كأس العالم لكرة القدم يراود جماهير المنتخبات وإداراتها وكذلك الحكومات، فالشعوب تحب أن تفاخر بإنجازات أبنائها العلمية والأدبية والفنية والرياضية، والصعود إلى بطولة مثل المونديال يضع الوطن تحت مزيد من الضوء ويؤثر إيجاباً في اقتصاده ومكانته الدولية، فالبلدان التي حققت منتخباتها لقب كأس العالم أصبحت قُبلة للسياح وارتفع مؤشر الإقبال على منتجاتها.

ليست كل المنتخبات التي تطمح إلى بلوغ نهائيات كأس العالم قادرة على تحقيق أحلامها، فمعايير اللعبة الشعبية مختلفة وفي بعض الأحيان تخذل حتى من يعطيها.

أبيض الأحلام الجميلة، منتخب الإمارات، بدأ تحضيراته لمباراة اليابان التي تقام على استاد هزاع بن زايد في العين يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر ومن ثم السفر إلى أستراليا لمواجهة منتخب الكنغارو يوم الثامن والعشرين.

الأبيض يقف في المركز الرابع بتسع نقاط متخلفاً عن متصدر المجموعة الثانية الأخضر السعودي بنقطة واحدة. وهذا التقارب يعد دافعاً قوياً لمطاردة الحلم.

المواجهة الأولى مع اليابان التي شهدها أكثر من 58 ألف متفرج في سايتاما انتهت لمصلحة الإمارات بهدفين لهدف، أكد فيها الأبيض أنه قوي متماسك.

المباراة المقبلة مع الساموراي ستكون مختلفة، لذا على الجميع أن يشد أزر الأبيض الإماراتي ويقدم له الدعم المطلوب، لأن الطريق إلى روسيا يحتاج إلى مزيد من التكاتف.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية