درس الزياني لا يكفي

في نادي القادسية وبعد الاحساس بالخطر من هبوط فريق القدم الى دوري الاولى، تحرك القدساويون ووضعوا يدهم في أيدي بعض، وأعلنوا حالة الاستنفار وحضر من حضر في تدريبات الفريق وفي المدرجات، من اجل الدعم والمساندة ورفع الروح والاحساس بالمسؤولية من قبل اعضاء الشرف والداعمين، وكان لهذا الامر اثر فاعل في نتائج الفريق والسير قدما نحو الهروب من مناطق الخطر.

الامر يتكرر الان مع الاتفاق والخليج والفتح من حيث النتائج السلبية عطفا على نتيجتي الخليج بالتعادل والانتصار مع الاهلي والقادسية، وكم احببت ان يتواجد محبو الاتفاق والخليج والفتح خلال الفترة الماضية كما هو الحال في القادسية، فالوقفة من المحبين بشكل يومي لها المفعول المميز في سبيل انقاذ الوضع، اما ان نسكت ونسكت والنتائج تتدهور ثم يقع الفاس في الراس وبعدها نرى الجماهير وهي تضرب كفا بكف، وتهاجم الادارة واللاعبين، فهو الامر الذي وصل به حال بعض الفرق حاليا.

تواجد المخضرم الاتفاقي خليل الزياني في تدريبات الفريق مساء يوم الاربعاء الماضي وتوجيهه كلمات التشجيع للاعبين لا يكفي أبدا، لان اللاعبين بحاجة الى توجيهات اكثر من محبي الاتفاق، هناك الكثير من الرموز الاتفاقية القادرين على التواجد في التدريبات كما رأينا تواجد الرموز القدساوية في الفترة الماضية.

الاتفاق والخليج والفتح قادرون على انتهاج النهج القدساوي بالتحفيز والحضور والمتابعة، ليس على صعيد التدريبات فقط بل على صعيد المباريات ايضا وربما تناوب الادوار في الحضور هو المهم بدلا من الحضور دفعة واحدة ثم الغياب دفعة واحدة.

أمنية من القلب بالاستفادة من فترة التوقف الحالية لترتيب الاوراق والدخول في معترك المباريات الاخيرة من دوري جميل بروح وعزيمة الدعم والمؤازرة لانقاذ ما يمكن انقاذه والظفر بالبقاء باذن الله تعالى.

*نقلا عن اليوم السعودية