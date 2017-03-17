ماذا لدى اتحاد الكرة؟

عتبارًا من يوم أمس دخل اتحاد كرة القدم البحريني في مرحلة جديدة وعمر جديد نتنمى من المولى عز وجل أن يوفق فيه الاخوة رئيس واعضاء مجلس الادارة في تحقيق ما نسعى اليه جميعا، وان تكون دورة تحفل بالفرح والسعادة والسرور علينا.

لذا فإن الجميع مطالب بضرورة تكاتف الجهود و«مد ارجلهم على قد لحافهم» كما يقول المثل الشعبي لدينا، فالمبالغات التي حصلت في السابق يجب علينا تداركها وتدارك الاخطاء التي حصلت لتكون يدا واحدة تعمل وفق أسس سليمة تتواكب مع القدرات والامكانات المتوفرة دون المبالغة، وان لا نعتبر انفسنا من الدول المتقدمة ونحن حتى الان لانزال نعيش في مرحلة شبه الاحتراف ولم ننجح فيها، ولن اقول فشلنا فالفرصة متاحة امامنا، ولكننا نحتاج لفترة حتى تستطيع انديتنا أن تقف على رجليها لكي تدخل مرحلة الاحتراف.

ان اتحاد كرة القدم برئيسه الذي يخوض الدورة الثالثة ومعه اصحاب الخبرة ممن عمل معه لعدة سنوات، اضافة للوجوه الجديدة التي تدخل لاول مرة في مجال العمل الاداري بالاتحاد بعد ان عملت بالاندية وسوف تعلم وتعرف الفارق الكبير بين الاثنين!!

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد كرة القدم، انت مطالب هذه المرة بترجمة طموحات شعب كامل «صبر صبر أيوب» لكي يفرح بحمل كأس بطولة من البطولات التي نتطلع اليها منذ دورة أبطال مركز الشرق الاوسط التي أخرجت البحرين عن بكرة أبيها لاستقبال ابطالها الذين حققوا الفوز في الدوحة عام 1976.

الان الكرة في ملعبكم للتخطيط السليم في كافة المجالات وتدارك الاخطاء التي حصلت وتلافيها لكي تستطيعوا تحقيق ما عجزتم عنه سابقا، والاستعانة بافكار الاخوة الجدد الذين سيعملون معكم، وذلك لكي يتم العمل بترابط أخوي بين كافة الاطراف، والاختيار متروك لكم للأفضل والانسب واعطاء الاجهزة الفنية، وتوفير الامكانيات لهم لنحقق ما نصبو اليه جميعا وندعو لكم بالتوفيق والنجاح.

*نقلا عن الأيام البحرينية