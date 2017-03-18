لبعض يلقي باللوم على العملية الديمقراطية ويتهمها، بل ويحملها المسؤولية ويعتبرها السبب الرئيس في المخرجات السلبية التي أفرزتها لنا الانتخابات في ما يتعلق بمجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وفي الواقع الديمقراطية بريئة تماماً من تلك التهم، والممارسات الخاطئة لأغلب إدارات الأندية هي السبب في خروج الانتخابات عن مسارها الصحيح، وتعمد أغلب إدارات الأندية في ترشيح ممثلين غير مؤهلين ودفعهم نحو الاتحادات الرياضية، الهدف منه التخلص منهم لكونهم أعضاء غير مرغوب فيهم في الأندية، وبالتالي تحويلهم نحو الاتحادات، وهذا من أهم أسباب ما يحدث في كواليس اتحاداتنا الرياضية بين الأعضاء.

من المتعارف عليه في مختلف دول العالم المتحضر، أن الجمعية العمومية للأندية هي من ترشح ممثلها في الانتخابات، وتبحث عن الشخص الجدير بتمثيل النادي ومن ثم ترشحه، وطالما أن الجمعيات العمومية معطلة ومغيبة في أنديتنا، أصبحت القرارات المصيرية كاختيار الأعضاء وترشيحهم للانتخابات، خاضعة للمحسوبية والعلاقات الشخصية وتفتقد معايير الكفاءة والأهلية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون المخرجات سلبية وغير متجانسة وتفتقد الكفاءة، وتبدأ الدورة الانتخابية وتنتهي من دون أن يترك المجلس المنتخب بصمة تذكر، وتأتي الدورة الجديدة ويتكرر المشهد نفسه، والضحية رياضتنا التي دفعت ثمن الديمقراطية السوداء غالياً.

كلمة أخيرة

الديمقراطية الجميلة تحولت إلى قاتمة لأننا أسأنا استخدامها.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية