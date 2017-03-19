تباين إماراتي سعودي

واكبت مباراتي الوحدة والهلال، والفتح والجزيرة انتقادات حادة لفريقي الجزيرة والهلال بسبب الثلاثية القاسية التي تلقاها فخر أبو ظبي (متصدر دوري الخليج العربي) من الفتح الأخير في دوري جميل، وتعادل الزعيم متصدر دوري جميل من أصحاب السعادة خامس دوري الخليج العربي.

وهذا يؤكد مجدداً أن كرة القدم تحترم من يجد ويكافح ويعطي المنافس قيمته الحقيقية.

وفي هذا المقام، أشيد بجدية ومثابرة الفتح والوحدة رغم أنهما غير مرشحين للتأهل، إلا أنهما قدما درساً بليغاً في التصدي لمن يفوقونهم.

ولكن اللغز الأكبر في الجزيرة الذي خيب آمال محبيه ومتابعيه ومن وثقوا فيه فقد رسب حتى في الأداء ولا سيما أنه ختم الدور الأول في مجموعته الآسيوية بثلاثية صاعقة مع الرأفة من مضيفه الفتح المبهر، وقبع في المركز الأخير دون نقاط.

وهنا أنوّه بما ذكرته سابقاً بأن تركيزه على لقب دوري الخليج العربي ليتأهل مباشرة للعب في مونديال الأندية بالإمارات، لكن مستواه والأداء العام محيرين.

أما الهلال فإن تعادله مع الوحدة بسبب تراخي نصف لاعبيه ومواصلة مدربه دياز إبقاء بعض اللاعبين المميزين في الاحتياط وتغييراته المتأخرة، دون إغفال جدية الوحدة.

بقي أن أشيد بمباراة الأهلي السعودي والعين في جدة وما شاهدناه من أداء ممتع ومثير، في حين حفظ التعاون توازنه أمام مضيفه الأهلي الإماراتي الذي لم يستعد وهج الفرسان العام الماضي محليا وآسيوياً.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية