وكيل يوهاندري: باعشن أغلق قضيتنا ضد اتحاد جدة

أكد الإسباني سيلفادور مايسترو وكيل أعمال الفنزويلي يوهاندري لاعب اتحاد جدة السابق إنهاء المشكلة العالقة بين الطرفين بعد اتفاقه مع حاتم باعشن رئيس النادي الحالي على جدولة المبلغ المطلوب، وبدأت إدارة النادي بالفعل تسديد المبالغ منذ بداية العام الجاري.

وتعاقدت إدارة إبراهيم البلوي السابقة مع اللاعب الفنزويلي الدولي إلى جانب مواطنه ريفاس والغاني سولي مونتاري، قبل أن تستبدله بالأسترالي جيمس ترويسي الذي كسب قضيته ضد النادي نهاية الأسبوع الماضي وحرمه من تسجيل اللاعبين فترتين متتاليتين.



وقال سيلفادور لـ"العربية.نت": المشكلة التي كانت بيننا وبين اتحاد جدة انتهت تماما بعد اتفاقي مع الرئيس الجديد حاتم باعشن على جدولة المبلغ المطلوب، وبدأ النادي تسديد المبلغ منذ يناير الماضي، وأستطيع القول بأن المشكلة التي كانت بيننا وبين اتحاد جدة انتهت تماما.

وتعاقد الاتحاديون مع يوهاندري لمدة موسمين مقابل مبلغ يقارب 1.5 مليون دولار أميركي، قبل أن يتحول إلى لاعب استثمار لكنه ترك جدة أواخر 2015 بسبب عدم تسلمه مستحقاته المالية.

وخلال 3 أشهر، صدم الاتحاديون بعقوبتين انضباطيتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كانت الأولى بخصم 3 نقاط من رصيدهم على خلفية قضية انتقال الأرجنتيني داميان مانسو، وأعلن النادي يوم الخميس الماضي عن تعرضه إلى عقوبة جديدة بالمنع من تسجيل اللاعبين، وتسديد مليون يورو للأسترالي جيمس ترويسي، لاعب الفريق في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2015.