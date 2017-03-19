.. هوس نادي القرن وخداع الجبلاية

المهندس هاني ابوريدة كان ولايزال خائفا من ضياع منصبه كعضو في المكتب التنفيذي للكاف والفيفا إلا أنه وبقدرة قادر وبزفة كدابة يقودها بعض الاعلاميين وأعضاء الاتحاد تحول أبوريدة ومن معه لابطال قهروا عيسي حياتو واسقطوه من رئاسة الكاف.

بعض أعضاء اتحاد الكرة اشادوا بحياتو قبل ظهور النتيجة بثوان.. وبعد رسوبه ذبحوه ومزقوه اربا اربا.

البعض الآخر انتقد جهاز حماية المستهلك بعد هجومه علي حياتو بسبب نظام بث بطولة أمم افريقيا وقال إن القائمين علي الجهاز لا يعرفون خطورة ما حدث.. والآن يعتبرون أن هذه الخطوة كشفت فساد حياتو وتسببت في رحيله.

باختصار.. أعضاء اتحاد الكرة يوهمون الناس بأنهم وراء الاطاحة بحياتو وهم غير قادرين علي حماية أنفسهم ويستعدون للرحيل.

من ضمن أوهام رجال الجبلاية أن أحمد أحمد رئيس الكاف الجديد واينفاتينو رئيس الفيفا شكروا أبوريدة علي ما حدث كأنه هو ورجاله فقط من أطاحوا بحياتو.. وانه لم يشكر غيرهم.

هوس بطل القرن يطل من جديد من داخل نادي الزمالك.. قطعنا شوطا كبيرا في القرن الجديد ومازلنا نتكلم في نادي القرن القديم.

اصرار الزمالك علي فتح ابواب الأزمات والمشاكل يجعله ينصرف بعيدا عن طريق المجد والابداع والتتويج.

الاهلي نادي القرن.. محليا وأفريقيا وعربيا وعالميا.. لكن لو تأزمت الأمور من الممكن أن نقنع الكاف بصناعة كأس مصغرة ونسمية كأس بطل القرن للترضية.. ومن الممكن ايضا أن ننسي الـ17 سنة الماضية ونبدأ من جديد وكأننا في عام ..2001 عادي جدا.. المهم محدش يزعل.

بالمناسبة.. الزمالك هاينسحب ولا مش هاينسحب.. والشناوي غلطان ولا مش غلطان.. وهايتوقف ولا مش هايتوقف.

* كما ومازلنا نرفع القبعة للجمعية العمومية للنادي الأهلي.. المؤيد والمعارض.. الكل يعمل لمصلحة النادي.. هم من يفكرون ويختارون ويقررون.. يرسمون مستقبلهم بارداتهم وبقناعتهم.. ولا يستسلمون لأحد ولا يقودهم أحد.. عندما أرادوا الاستقرارفعلوها.. وعندما أرادوا التغيير فعلوها.. عن المحبين لناديهم.. الذين يرفعون شعار الأهلي فوق الجميع اكتب.. وليس عن المتربصين أو المعقدين أو المدعين.

*نقلاً عن المساء المصرية