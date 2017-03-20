شمايكل سيكون أفضل حارس في العالم

لم أكن شخصيا أنتظر أن يأتي حارس مثل بيتر شمايكل، لكن يبدو أن ابنه لا يزال لديه ما يقدمه في حراسة المرمى...

عندما سمعنا أول مرة بأن لـ بيتر ابنا يلعب كحارس مرمى وشاهدناه في البداية، الجميع قال بأنه من المستحيل أن يحقق نصف ما حققه والده وأن يكون في نصف مستواه، وأعتقد أنهم مخطئون الآن رغم أن كاسبر يبلغ من العمر 30 سنة أي أنه برز في الساحة في سن متقدمة، لكن لا تنسوا أن دينو زوف توج بكأس العالم وهو في سن 40 والعديد من الحراس المتألقين واصلوا في الإبهار في عمر متقدم، لهذا أرشح شمايكل ليكون أفضل حارس في العالم خلال السنوات القادمة، قد يبدو الأمر غريبا لكن هل شاهدتم ما قام به في الدور الأول من رابطة الأبطال ؟ هل شاهدتم كيف حافظ على حظوظ ليستر في لقاء الذهاب أمام إشبيلية وأهله في لقاء الإياب ؟ إنه بالفعل حارس كبير وانتظروا منه المزيد وسيكون الأفضل في العالم لسنة واحدة على الأقل.



*نقلاً عن الهداف الجزائرية