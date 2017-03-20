عصر الاستشارة

على الرغم من أن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني تشغل الجميع في الوقت الحالي، إلا أن الأبيض الأولمبي دخل الأضواء أيضاً، بعد أن وضعته قرعة تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أوزبكستان، لبنان والنيبال.

قرأ البعض المجموعة على أنها متوازنة، ورأى آخرون أن التأهل إلى الصين 2018، في متناول اليد لضعف بقية المنتخبات، وهذا التفاؤل ليس مقبولاً إذا اقترن بالنظر إلى أسماء المنافسين، ولم يُبنى على نوعية تحضيرات الأبيض ومدى قوته.

الجهاز الفني للمنتخب عليه أن يعد الفريق لمهمة صعبة وشرسة، وأن يمنع تسلل فكرة التأهل بسبب كون التصفيات تجري على أرضنا أو ضعف المنتخبات الأخرى.

هناك برنامج إعداد جيد للأبيض الأولمبي يجب الاستفادة منه، خصوصاً البطولة الودية المقبلة، لأنها ستمكن المدرب من معرفة نقاط الضعف والقوة أيضاً.

من العيوب التي عانيناها في السابق أن معظم مدربينا يرون بعين واحدة ولا يسعون إلى الاستشارة، لأنهم يرون استشارة الآخرين عيباً أو نقصاً فيتجنبون الأمر.

مدربون عالميون لهم تاريخ عريق في اللعبة يستشيرون آخرين، لأنهم يؤمنون بأن الاستشارة تدل على الثقة بالنفس وليس العكس.

هل يتعاون الآخرون من دون التشكيك في قدرات من يستشير؟ .. ننتظر نقلة نوعية في هذا الجانب من أجل منتخبات قوية متماسكة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية