من المتسبب في أزمة الاتحاد؟

الاتهامات المتبادلة في نادي الاتحاد خلال هذه الفترة والتي فجرتها القرارات التي أصدرها أو سيصدرها اتحاد القدم الدولي (الفيفا) على خلفية المبالغ المالية الكبيرة التي يطالب بها لاعبون أو مدربون سابقون للاتحاد، تؤكد وبلا مجال للشك أن هناك أخطاء كارثية كبيرة في النادي سببها ادارات سابقة ساهم فيها سماسرة محترفون في تنفيذ صفقات أرهقت كاهل الخزينة الاتحادية طوال سنوات عديدة، ولن أتحدث عن هذا الرئيس أو ذاك، لأن رمي الاتهامات بدون دليل أمر غير حضاري وغير قانوني، وهناك جهات بمقدورها أن تحقق وتتهم مَنْ تشاء ومن ثم تحاسب مَنْ تشاء.

مَنْ ينفذ صفقات خيالية أو يتعاقد مع هذا وذاك بملايين الريالات، ثم يرحل بدون رقيب أو حسيب يجب محاسبته سواء في نادي الاتحاد أو غيره، ورئيس النادي حاله حال أي مسؤول في الدولة، أما مَنْ يحضر لكرسي رئاسة النادي من أجل الأضواء والاعلام وتنفيذ الصفقات ويرحل ويتركها لسنوات لتصل الى الفيفا ثم تشوه سمعة النادي في العالم أجمع، ويظهر الاتحاد أو غيره بمظهر غير حضاري أمام أندية العالم ويهدد بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى فمثل هذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام من أعلى سلطة في الدولة، لأن مَنْ أرهق الاتحاد بمبالغ ملايينية أو مليارية أو غيرها يجب أن يأخذ جزاءه، ولكي يأخذ بقية رؤساء الأندية العبرة من أي رئيس اتحادي سبب فيما وصل اليه النادي العريق من سمعة سيئة على مستوى العالم.

تدخل الهيئة العامة للرياضة في مثل هذا الموضوع لا ندري هل هو مقبول من قبل الفيفا أم لا؟، ولكن ان كان الأمر مقبولا فعلى الهيئة التدخل وبقوة لحل الأزمة الاتحادية الكارثية، وان تمت عملية انقاذ الاتحاد من هذه الكارثة فلا يجب السكوت أبدا عن المتسبب ومعاقبته.

*نقلا عن اليوم السعودية