أوباما وخطأ الزمالك

الزمالك أخطأ فى حق نجمه الصاعد يوسف أوباما عندما تركه يذهب للاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة وتلك هى مشكلة الجهاز الفنى للأبيض الذى وافق على إعارة اللاعب للنادى السكندري، بالرغم من تعاقد الأبيض مع لاعبين كبار السن، كلفت خزينة النادى الملايين من الجنيهات والغريب ان الزمالك ترك اللاعب بعدما انتهت اعارته للاتحاد من دون أن يعيده مرة أخرى لناديه بالرغم من أنه لاعب جيد للغاية يجيد التصرف داخل المستطيل الأخضر بشكل رائع ولهذا توقعت الجماهير أن يكون اللاعب مكسبا كبيرا لناديه مع مصطفى فتحى الذى ظهر أيضا عندما كان ميدو يقود تدريبات الزمالك.

< وأعتقد والله أعلم أن الأخبار التى انتقلت لمرتضى منصور رئيس النادى عن اللاعب أنها ليست حقيقية لتبرير فعل الجهاز الفنى عن اعارة لاعب فى وزن وثقل أوباما يحتاجه الفريق مستقبلا ولهذا لم يجد اللاعب سوى انه يمضى عقدا لانتقاله فى صفوف الأهلى غريم الزمالك التقليدي. قبل أن ينتقل اللاعب لوادى دجلة بعدما وجد باب الزمالك مغلقا فى وجهه إلا أن حب اللاعب لناديه جعله يذهب لدجلة لمدة موسم واحد فقط حيث تردد انتقاله من جديد للأهلى إلا أن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن،

< ولهذا أطالب مرتضى منصور بفتح تحقيق عن المتسبب فى رحيل أوباما عن ناديه ولماذا هذا التجاهل تجاه لاعب تربى ونشأ فى الزمالك ولا يجد فى النهاية من يسمعه، وأتمنى أن يصل الزمالك خلال الأيام المقبلة إلى حل ودى لإعادة أوباما مستقبل النادى قريبا إلى صفوفه ليكون داعما لفريقه بدلا من العواجيز فى قلعة السفينة البيضاء.

*نقلاً عن الأهرام المصرية