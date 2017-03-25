بأيدينا وقعنا في المحظور

مدرب المنتخب الياباني قال بعد المباراة إنه استعد لهذه المواجهة منذ شهر ونصف، فلماذا تعاملنا مع مواجهة الساموراي بسلبية على الرغم من قناعتنا بأهمية وصعوبة المباراة، ولماذا لم يتجمع منتخبنا منذ أربعة أشهر، ولماذا لم نخض أي مباراة تحضيرية طوال الفترة الماضية، ولماذا تنازل مهدي علي عن سياسته القديمة والناجحة مع التجمعات والمعسكرات الطويلة؟

هل فعل ذلك باختياره أم أن هناك من فرض عليه فترة التحضير التي لم تتجاوز الأسبوع، ولماذا ظهر لاعبونا في المواجهة المصيرية وكأنهم لا حول ولا قوة لهم، وهل من المعقول أن نشاهد ذلك الاستسلام الغريب للاعبين ينشدون بلوغ كأس العالم؟

إن ما حدث في مباراة منتخبنا أمام اليابان، والتي خسرها الأبيض بهدفين دون مقابل وهي الثالثة للمنتخب في التصفيات، أدخلتنا في حسابات معقدة بعد أن اخترنا الطريق الصعب، ومعها تحولت مباراة أستراليا الثلاثاء المقبل، بمثابة الخيط الرفيع والأمل الأخير الذي يربطنا بحلم المونديال، فإما الفوز والعودة بثلاث نقاط من بلاد الكانغارو أو الخروج من الباب الخلفي ووداع التصفيات وأغلاق ملف روسيا.

نقول ذلك على الرغم من أن الأمل باقٍ، ولكن هل بإمكان من يفشل في الفوز على أرضه وأمام جماهيره أن يأتي بالفوز من خارج الديار وبالتحديد من سيدني الأسترالية.

كلمة أخيرة

لنتمسك بما تبقى لنا من أمل .. لعل وعسى.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية