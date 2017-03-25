ما زلنا نراقب !!!

@ بيان نادي الاتحاد الأخير أزاح همًا بثته وسائل إعلام على مدى أسابيع ماضية لم ينفهِ الرئيس العام للهيئة بعد اجتماعه الأخير برئيس النادي..

@ إلا أن رحلة زيورخ أعلنت عدم وجود العقوبة أو حتى مجرد تهديد بها..

@ بيان صادق عليه نائب رئيس اتحاد الكرة بعدم نفيه أو اعتراضه على ما جاء فيه، وهذا السطر بالذات لمن تزعزعت ثقته في إدارة باعشن إثر مواقف سابقة..

@ إلا أن الواقع الآن ينتظر من إدارة النادي توضيح ما آلت إليه عقوبة الحرمان من فترتي تسجيل واستئنافها وما آل إليه أمرها وإنهاء أزمتها تمامًا..

@ ملف أظنه الأهم في فترة التوقف الحالية التي أعطت للإدارة مساحة من وقت للعمل في اتجاه هذه القضية بالذات..

@ أما عن الحل (غير المُعلن) الذي خرج من اجتماع الهيئة الأخير فمن المهم جدًا تحويله لواقع وبتسارع يسابق تعاقب أي مطالب مالية آنية أو مستقبلية..

@ نبرة نتائج الاجتماع من طرفيها جاءت مطمئنة إلى حدٍ ما رغم تجهم ملامحها الملحوظ على الشاشة..

@ فالمشكلة ما زالت متفاقمة ولم تذهب حتى الآن إلى أفق الغروب، وهذا يعني أن خطوات الحلول لابد أن تسابق بعضها بعضًا..

@ إن كتب الله تعالى حلاً نهائيًا لها فلابد من تثمين دور الإدارة وفعاليتها في إدارتها لهذه الأزمة، وسيكون ذلك بالطبع من أثقل أوراق حملتها الانتخابية إن ذهب الأمر لانتخابات..

@ كما أنه لزامًا على كل منصف أن يثمن دور الهيئة برئيسها ومن ثم اتحاد الكرة في تقديم ما تم تقديمه لحلحلة ومن ثم إنهاء هذه الأزمة في حال انتهت على ما يرام..

@ حاليًا لا نملك إلا مراقبة ما نراه، وننتظر المآل له ومن ثم يكون التقييم للعمل ككل..

نهاية:

الله المستعان...،

*نقلاً عن النادي السعودية