قرعة إفريقيا

لم تعد هناك قرعة كروية تبعث على الارتياح أو الاطمئنان، بعدما تقاربت المستويات من جهة، وزادت حدة جنون اللعبة من جهة أخرى .. وقرعة دور الـ16 ( دورى المجموعات ) لبطولتى الأندية الأفريقية التى ستجرى الشهر المقبل لن تكون استثناء، خاصة أنه مع ارتقاء الأدوار وطبيعة دورى المجموعات والاقتراب من النهائيات ستزداد حتما صعوبة المنافسين والمواجهات.

والحقيقة أن مستويات الفرق المصرية الأربعة فى البطولتين ( الأبطال والكونفدرالية ) ساعدت بشكل أو بآخر على عدم الارتياح رغم نجاحها جميعا حتى الآن ولكن بنتائج جعلت الشك والريبة يتسللان إلى نفوس مشجعيها.

وإذا كان الزمالك فى نسخة الأبطال استثناء بفوزه العريض على اينوجو برباعية مقابل هدف وحيد فى ذهاب ال 32 إلا أنه لم يؤكد هذه الجدارة وهذا الارتياح فى العودة بخسارته بهدف لهدفين ، ومع ذلك كان أهون مما بدا عليه فريق سموحة فى الكونفدرالية وقد فاز ذهابا على أولينزى بأربعة أهداف ليخسر أمامه فى العودة بثلاثية نظيفة، وهو أمر يحتاج بلا شك إلى مراجعة فنية، لا سيما وأنه سيكون عليه مواجهة بيدفيست العنيد حتى يتأهل لمرحلة المجموعات

المصرى البورسعيدي، كان الحظ حليفه عندما أعفته الأحداث فى مالى وتجميد نشاطها الكروى من لقاء العودة، و قد كان فى أصعب مواقف الفرق المصرية إذ عاد من مباراة الذهاب خاسرا بهدفين نظيفين أمام دجوليبا، تضاءلت معه الآمال الكبيرة لدى جمهوره الشغوف دائما، ورغم مرور هذه الخسارة بلا عتب جماهيرى نتيجة لهذه الأحداث، إلا أن الأمر يصعب تكراره أمام كمبالا سيتى مع بدايات الشهر المقبل .

ويتبقى الأهلى مع نسخة الأبطال وقد كان اللغز الأكبر بتجاوز بيدفيست بهدف وحيد فى القاهرة، قبل أن ينجح فى فرض التعادل السلبى فى العودة بطريقة كوبرية أثبتت نجاعتها فى تحقيق الفوز دون الالتفات لجمال الأداء، ولو كانت الفرق الثلاثة الأخرى اتبعتها ، ربما ما كانت لتخسر جميعها خارج أرضها.

*نقلاً عن الأهرام المصرية