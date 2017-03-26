«بشارة» وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن قرب انتهاء الأزمة الرياضية، ورفع الإيقاف المفروض على رياضتنا بعد توافق حكومي ومجلس الأمة على تعديل القوانين وعودة الاتحادات المنحلة وسحب الشكاوى على اللجنة الأولمبية الدولية بحيث يحفظ للطرفين حقوقهما وان تعود رياضتنا مرة أخرى للمشاركة الخارجية، جاءت في وقتها المناسب حيث ينتظر الشارع الرياضي اي بادرة أمل في إيجاد حل لهذه المشكلة التي امتدت الى عام ونصف العام ونحن بلا مشاركات خارجية واتحاداتنا موقوفة ولاعبونا دخل في نفوسهم اليأس.

قد لا يتفق كثيرون مع الوزير الروضان ويرون أنه وحده لن يحل المشكلة وأن أطرافا مختلفة لن تتفق، ونقول ان الوزير اجتهد وبشر الشارع الرياضي بإيجاد حلول للأزمة ونحن معه ونشد على يده حتى لو اختلف معه كثيرون، وقالها صراحة ان الاتحاد الدولي «فيفا» لا يعترف إلا بالاتحاد الكويتي المنحل لذلك نحن نقف وندعم جهود الوزير الشاب خالد الروضان وهو ابن الرياضة وعلى علم بكل تفاصيلها واحتياجات الشباب الرياضي للعودة مجددا الى الساحة الإقليمية والدولية.

نتمنى من السلطتين «الحكومة ومجلس الأمة» ان تباركا خطوات الوزير الروضان وان تصفو النفوس مرة أخرى من أجل جيل جديد من اللاعبين في مختلف الألعاب يتطلعون لخدمة بلدهم، وأن نسمو على كل الخلافات السابقة وما أعلنه الروضان من عودة قريبة كان حقيقة حديث الرياضيين، ونقول لكل المسؤولين لا تفسدوا علينا «بشارة» الروضان.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية