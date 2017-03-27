اتحاد كرة القدم المصرى أصبح فى أزمة حقيقية والسبب أن الزمالك قام بالتصعيد حين أكد رئيسه المستشار مرتضى منصور أنه لن يلعب الا بعد إعادة مباراة المقاصة ..وأرى أن الفصل الاخير من الرواية لم يكتب بعد فمازلت أرى أن التصعيد الأكبر قادم حين دعا رئيس نادى الزمالك إلى جمعية عمومية غير عادية لبحث مسأله انسحاب الزمالك من الدورى..علما أن الجمعية العمومية هى أكبر وأقوى سلطة فى اتخاذ أى قرار حيث لا يلغى قرار الجمعية العمومية الا قرار آخر من نفس الجمعية ولذلك أرى أن المشكلة ازدادت والازمة وصلت الى ان كرة الثلج اصبحت كرة من النار قد تحرق مستقبل كرة القدم فى مصر ..وكان يجب من البداية ان يحسم اتحاد كرة القدم هذه المشكله خلال الـ24 ساعة الأولى بأن يعلن جهاد جريشة افضل حكم فى افريقيا أنه اخطأ ويترتب على ذلك إعادة المباراة . اما القول أن جهاد جريشة وجد أنه بعد اعتذاره للنادى الاهلى على لعبة لم تؤثر على سير المباراة وعلى فوز الاهلى بها أنه لم يجد الثقافة الكافية لإعلان خطأه فهذا كلام غير موضوعى لأن ركلة جزاء المقاصة كانت واضحة وضوح العين وأن جريشة نفسه أول من اقتنع بذلك. الأمر لم يقتصر على حكم المباراة وحده ولكننى كنت اتمنى ايضا من اللاعب احمد سامى ان يبدأ حياته الرياضية بطريقة افضل من تلك التى بدأ بها لكونه لاعبا واعدا يرجى منه الخير فالمباريات كثيرة والمستقبل أمامه عريض ..وكان سينال حب واحترام الجميع لو أنه بادر بإعلان ان ركله الجزاء صحيحة وساعتها لم يصل الحال إلى ما نحن فيه الآن ولم تصل الأمور لهذه الدرجة. ما حدث بكل تأكيد سوف يؤثر على مستقبل جهاد ابو جريشة على اعتبار أن جهاد ( ولا اظن انه مازال اقوى المرشحين للتحكيم فى مونديال روسيا 2018).. الحقيقة أننى لم أكن من المتحمسين على الإطلاق لفكرة دخول الجهاز الإلكترونى والاستعانة به لفض أى نزاع داخل الملعب على اعتبار ان ذلك سوف يفقد اللعبة متعتها من كثرة الاعتراضات التى سوف تشهدها المباريات ..الا إننى بعد ما شاهدناه جميعا من بعض الأخطاء التحكيمية.. قد أصبحت مؤيدة لإدخال هذا الجهاز فى الملاعب طالما أن هناك لاعبين لا يعترفون باخطائهم التى ارتكبوها.

*نقلاً عن الأهرام المصرية