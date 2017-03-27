العراق... منعطف صعب أمام منتخبنا!!

كنا نقول ان مباراة (تايلاند) ونقاطها الثلاث هي منعطف مهم لنا في التصفيات، واكتشفنا ان مواجهة العراق غدا هي منعطف اهم واصعب وان نقاطها قد تكون هي الأثمن.

عاد نجومنا من تايلاند بفوز غالٍ جدا، أكدوا من خلاله تمسكهم بصدارة المجموعة واثبتوا انهم المنتخب الأكثر تميزا في الأداء في هذه التصفيات.

بعد طي صفحة تايلاند يلعب منتخبنا غدا مباراة صعبة جدا امام منتخب (العراق) متسلحا بالارض وبإمكانات لاعبيه وجهازيه الفني والإداري ومن خلفهم جمهورعاشق بطموحات وأمان كبيرة.

نعرف ان في اي بطولة او تصفيات غالبا ما تكون مباريات المنتخبات الخليجية قوية، وتشهد إثارة وندية وتقلبات غير متوقعة واحيانا ليس شرطا ان الأفضل ينتصر.

الفوزعلى العراق مطلب جماهيري مهم جدا، وهو مَنْ سيجعل منتخبنا يكون في وضع مطمئن لكون المباريات المتبقية للمنتخب ستكون امام المنافسين المباشرين.

بعد مباراة العراق في اعتقادي ان المنتخب سيلعب ثلاث مباريات مفصلية من العيار الثقيل، يبدأها باللعب خارج الأرض امام (الإمارات واستراليا) ويختمها بأرضنا امام اليابان.

هذه الثلاث المباريات هي ما سيحدد مسار المنتخب وهي ما سيحسم التأهل، وان كنت ارى ان الفوز على العراق ومن ثم الإمارات سوف يجعل التأهل قريبا جدا.

نظريا في هذه الجولة اليابان قد ينتصر على تايلاند، ويصل للنقطة (16) واستراليا عندما تقابل الإمارات فوز اي منهما سيجدد امله بشكل كبير بالمنافسة ولهذا يجب على منتخبنا الفوز للابتعاد عن منافسيه.

حتى لا يدخل منتخبنا في اي حسابات ولا ينتظر نتائج المنتخبات الاخرى، الأهم ان يحقق غدا الثلاث نقاط ومن ثم التفكير في مرحلة الحسم عندما نواجه (الإمارات واستراليا واليابان).

أخيرا...

لن تكون مباراتنا امام العراق سهلة، ولكن عودنا نجومنا في المباريات الصعبة يكونون بالموعد، وجماهيرنا العاشقة للوطن لا تحتاج دعوات، فالمنتخب بحاجة لمساندتكم فلا تبخلوا بالحضور.

*نقلا عن اليوم السعودية