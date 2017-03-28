تطهير الاتحاد الإفريقي من الفاسدين

شاءت الأقدار أن تطيح انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برأس الأفعي ورأس الفساد عيسي حياتو ونجح المغمور غير المعروف أحمد أحمد رئيس اتحاد الكرة في مدغشقر رئيساً للكاف وفيما يبدو أنه سيطِّهر كل ركنة في الكاف من رجال وعناصر حياتو الفاسدين وكان القرار الأول الإطاحة بالسكرتير العام هشام العمراني وعين بدلاً منه عصام الدين أحمد سكرتيراً عاماً بشكل مؤقت لحين عقد أول اجتماع للكاف ويصدر القرار الرسمي بتعيينه سكرتيراً عاماً وهو تصحيح لخطأ متعمد من الفاسد الحرامي عيسي حياتو.. فعند تأسيس الاتحاد الإفريقي في مصر.. كان البند الأول في اللائحة ينص علي أن يكون السكرتير العام للاتحاد "الأمين العام" من دولة المقر.. أي لابد أن يكون مصرياً.. وبالفعل كان يوسف محمد أول سكرتير عام أيام أن كان يرأس الاتحاد عبدالعزيز عبدالله سالم وزير الزراعة ومن بعد يوسف محمد جاء مراد فهمي وقبل أن يموت عيَّن ابنه مصطفي فهمي سكرتيراً عاماً مساعداً وتم تعيين المرحومة أميرة الشريف ابنة شقيق يوسف الشريف أحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي سكرتيراً عاماً مساعداً ومعهما ليلي ابنة الفريق أول عبدالعزيز مصطفي نائب رئيس الاتحاد الدولي وقبل وفاة مراد فهمي أطاح بكل من أميرة الشريف التي ماتت حزناً وابنة عبدالعزيز مصطفي ليخلو الجو لابنه مصطفي فهمي الذي عين بدوره ابنه عمرو فهمي ليقبض بالدولار ويؤسس أولتراس أهلاوي الفتوات.



انتقل مصطفي فهمي للعمل بالفيفا في سويسرا ونصح زعيم العصابة عيسي حياتو أن يعين هشام العمراني "المغربي الجنسية" سكرتيراً عاماً وهو مخالف للائحة التأسيسية التي عدلها السفاح حياتو من أجل عيون المغربي هشام العمراني الذي بادر بالعودة إلي بلاده بعد السقوط المدوي للص الأكبر وبالتالي اختار الرئيس الجديد للاتحاد أحمد أحمد السكرتير العام المساعد عصام الدين أحمد سكرتيراً عاماً مؤقتاً لحين اجتماع مجلس الإدارة الجديد ليكون سكرتيراً عاماً رسمياً ومن المؤكد أن أحمد أحمد سيطهر كل ركن من أركان الاتحاد وقد يستبعد كل الموظفين وحتي السعاة لأنهم جميعاً يدينون بالولاء للحرامي الكبير وسيعيد تشكيل اللجان وأتمني أن يكون للاتحاد المصري لكرة القدم دور كبير في مساعدة وتقديم يد العون له لاختيار أفضل العناصر ورؤساء اللجان خاصة لجنة الحكام التي تنبعث منها رائحة الفساد قوية!



وأطالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة استلام الفيللا المجاورة لاتحاد الكرة بالزمالك التي كانت مقراً للاتحاد الإفريقي قبل انتقاله إلي 6 أكتوبر والتي استخدمها المغربي هشام العمراني السكرتير العام استراحة خاصة ينام فيها ويستضيف فيها أصدقاءه وصديقاته ويخدمه ثلاثة من عمال الاتحاد الإفريقي ينامون في الغرفة المجاورة بينما هو ينعم بالفيللا التي أخذها بالمجان هي والماء والكهرباء والخدم والحشم واللي أنتم عارفينه.



يجب أن تعود الفيللا اليوم للاتحاد المصري وتستخدم في عمل يفيد وإذا تم التقاعس سأتهم المسئولين في الوزارة واتحاد الكرة بالتقاعس وإهدار المال العام.. نحن في انتظار قرار اليوم بتسليم الفيللا فوراً!!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية