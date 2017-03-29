البرازيل تحافظ على صدارتها وتقترب من المونديال

حافظت #البرازيل على مسلسل انتصاراتها المتتالية في تصفيات #قارة #أميركا #الجنوبية المؤهلة لبطولة #كأس_العالم_2018 بفوزها الكبير 3- صفر على ضيفتها #باراغواي مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات.

وأنهى الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فيليب كوتينيو في الدقيقة 34، وأضاف نيمار مهاجم برشلونة الإسباني ومارسيلو مدافع ريال مدريد الهدفين الآخرين لراقصي السامبا في الدقيقتين 63 و86.

وقطع المنتخب البرازيلي خطوة جديدة ومهمة على طريق التأهل للمونديال، حيث عزز الفريق تصدره لجدول التصفيات رافعا رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد رصيد باراغواي عند 18 نقطة في المركز السابع بعدما مني الفريق بالهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالتصفيات.

وضمن المنتخب البرازيلي أحد المراكز الخمسة الأولى في جدول التصفيات بغض النظر عن نتائج مبارياته الأربع المتبقية بالتصفيات.

وأصبح المنتخب البرازيلي بحاجة لفوز واحد فقط في أي من مبارياته الأربع المتبقية بالتصفيات ليضمن التأهل للنهائيات مباشرة بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

وحقق الفريق في هذه المباراة انتصاره الثامن على التوالي بهذه التصفيات منذ أن تولى المدرب تيتي منصب المدير الفني للفريق خلفا لمواطنه كارلوس دونغا الذي رحل عن تدريب الفريق بعد الخروج المبكر والمهين من الدور الأول في النسخة المئوية لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.