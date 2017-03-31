لا أدري هل هو حسن حظ أم سوء حظ، أن يكون توقيت مباراة ديربي السعودية بين الهلال والنصر، بعد مباريات المنتخب ونتائجه الرائعة في سباق الوصول إلى مونديال روسيا، فعلى مدى أسبوعين كان عشاق الأندية على "قلب وطن واحد"، كان الوطن يتحدث من كل المشاعر التي تغربت في مدرجات الأندية، شعرت خلال أيام المنتخب أن كل سعودي بات طلال مداح وباتت كل مشاعره وكلماته التي يحسها وينطقها تتحول إلى:

روحي وما ملكت يداي فداه

وطني الحبيب وهل أحب سواه

وكلما عم الفرح بين أبناء الوطن سمعت محمد عبده في حناجر السعوديين وهم يرددون بصوت تملؤه الفرحة والتلاحم والعزة:

والله ما مثلك بهالدنيا بلد

كنت كواحد ممن تفرغ عشقاً لناديه، أشعر بذات الشعور المبهج الذي جعلني أغرد بزهو كبير بعد أن شاهدت صورة لاعب الهلال الشهراني وهو في عناق الفرح مع لاعب النصر السهلاوي بتسجيل هدف وانتصار للوطن فقلت:

في بلادي ..

نخلط ألوان النوادي

ويطلع الناتج وطن ..

كانت أوقات رائعة حينما قام المنتخب بتوحيد مشاعر الأضداد بعد السنين العجاف والفرقة، وحينما يأتي الديربي بعد كل هذا أجدني مرغماً أن أغني:

وأفقنا .. ليت أنا لا نفيق ..!!

الهلال والنصر لقاء لابد منه، وأهلاً بالتنافس الجميل بين الأقطاب المتنافرة، ولأني لن أتحدث فنياً عن الجوانب الفنية على الأقل لكون هذه اللقاءات تحسمها الذهنية والنفسية إضافة للجوانب الفنية، فإني أتمنى أن لا يعيدنا اللقاء إلى نقطة الصفر في علاقة الجماهير وأن لا نهدم ما بناه المنتخب في مباراة.

وبشكل صريح جداً، أتمنى أن يدرك رؤساء الناديين واللاعبين أن تصريحاتهم ستنعكس بشكل كبير على لغة المدرج، وأن التاريخ يحتفظ لنا بتصريحات أسست انحراف التنافس ووصلت بحالنا إلى مناطق ظلامية يحفها الكُره والحقد من كل جانب.

سننتظر لغة راقية في التنافس لأجل لحمة أبناء الوطن، ومن الجميل أن ينعكس حضور رئيس الهلال الأسبق ورئيس النصر الحالي في الجوهرة لدعم المنتخب على ما سيقال قبل وبعد اللقاء المرتقب.

أما للجماهير فأقول "طقطقوا" قبل وبعد المباراة بما تتطلبه مثل هذه المباريات بين الجارين المتضادين وتغنوا بفرقكم ولكن لا تنسوا أنفسكم.

أخيراً، أنا لا أبحث عن معارك مثالية، وأدرك أن لا علاقة مباشرة بين المنتخب وتنافسات الأندية ولكني "تحسفت" على أن المنطق نطق سريعاً وأخرجنا من حالة الحب الواحد إلى حالة الحب الملون، للدرجة التي شعرت أن نفسي باتت تراودني لأن أختم مقالي هذا بالدعاء لفريقي المفضل لولا أن تمكنت أخيراً من ضبط النفس.

*خاص بالعربية.نت - رياضة