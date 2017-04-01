هل يفعلها إيناسيو؟

من جديد، دخل نادى الزمالك المدرسة البرتغالية بعدما تولى أوجوستو إيناسيو تدريب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء خلفا لمحد حلمى الذى ستكون مباراته اليوم أمام سموحة هى الأخيرة له مع الفريق بعد فترة من الشد والجذب ببقائه أو الذهاب من الأبيض، وجاء اختيار إيناسيو بعد فترة من التفاوضات بعد عرقلة التفاوض مع الفرنسى جيرس المدير الفنى لمنتخب مالى بسبب الشرط الجزائى الذى وضعه بالإضافة إلى رفضه المقابل المادى الذى عرضه الزمالك.

المدرسة البرتغالية هى الأفضل الآن للزمالك لإعادة الأمور إلى نصابها فى ظل أن هناك لاعبين على مستوى جيد لم يأخذوا فرصتهم بعد وأعتقد أن المدير الفنى الجديد سوف يأخذ فترة طويلة من أجل التأقلم مع الفريق وتلك هى مهمة الجهاز الفنى المساعد له المكون من خالد جلال ومحمد صبرى بالإضافة إلى دينامو الفريق إسماعيل يوسف، فهم مطالبون بتقديم تقرير جيد عن إيجابيات وسلبيات الفريق ودور كل لاعب فى صفوف الفريق.

وأعتقد أن المنافسة على الدورى مازالت فى الملعب لأن هناك مباريات صعبة للغاية للفرق المنافسة للزمالك وهى الأهلى والمقاصة والمصرى وعليه فيجب ألا يفتقد إيناسيو الأمل فى تحقيق حلم الجماهير الزملكاوية بإحراز لقب الدورى لأن الفارق من النقاط ليس كبيرا وعليه أن يلعب حتى النفس الأخير من المسابقة تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث فى الفرق المنافسة.

بالإضافة إلى أنه مطالب أيضا بانتزاع لقب دورى أبطال إفريقيا عندما يخوض الزمالك دور الـ 16 بنظامها الجديد المعمول به من 4 مجموعات وهى مهمة صعبة للغاية.. فهل يفعلها أوجوستو إيناسيو.. الله أعلم؟

*نقلاً عن الأهرام المصرية