مفاجأة الحل !

لم تكن دعوات الكثيرين لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتقديم استقالة جماعية إلا لخوفها من تبدد حلم الوصول إلى المونديال .. معنى ذلك أن الجميع يعلم علم اليقين أن إقدام وزارة الرياضة على تنفيذ الحكم الإدارى بحل مجلس إدارة الاتحاد يعنى تجميد النشاط الكروى لمصر بقرار من الفيفا الذى لا يتساهل أبدا مع أى تدخل حكومى فى الاتحادات الأهلية التابعة له.

ولما كان وزير الرياضة موظفا عاما فى الحكومة فإنه لا يستطيع تجاهل حكم قضائى نهائى - لم يصبح الحكم نهائيا بعد - وإلا واجه عقوبة الحبس كما ينص القانون ، وإن كان الأمر مستبعدا إلى حد كبير.

ومع كل تصريح يخرج عن أى من أعضاء الاتحاد برفض الاستقالة لأسباب تبدو موضوعية تخرج حملات اللوم المنطقية تجاه مجلس الإدارة ، رغم أن الأحق باللوم هو من لجأ أصلا للقضاء الإدارى رغم توقيع إقرار عدم اللجوء إليه ، والأجدى باللوم أيضا من عطل صدور القانون الجديد الذى يقر وجود المحكمة الرياضية وفوت المهلة التى منحتها اللجنة الأوليمبية الدولية لمصر لإصدار قانونها الجديد، وعليها تم وقف جميع انتخابات الهيئات الرياضية باستثناء اتحاد الكرة الذى اعتمد لائحته الخاصة من وزارة الرياضة وجمعيته العمومية والاتحاد الدولي.

اللوم أيضا كان لا بد أن يسبق توجيهه إلى الجهة الإدارية التى لم تسارع لتقديم دفوعاتها فى القضية لتبيان أن لاتحاد الكرة لائحة خاصة تجعل إعلان النتيجة حقا للجمعية العمومية وليس للجهة الإدارية، وقد كانت الدعوى الحالية تختصم الجهة الإدارية ، بل إنها لم يصدر عنها أى قرار باعتماد النتيجة ، وحكم المحكمة يقضى بإلزام الجهة الإدارية بإلغاء قرار إعلان النتيجة.

فى ظل كل هذه الأمور المتشابكة يتأكد أن الحكومة ممثلة فى وزارة الرياضة لن تبادر بإصدار قرار الحل ما لم يقدم اتحاد الكرة استقالته طواعية ، وأن أى محاولة لإجباره على ذلك تتساوى مع قرار الحل وستدفع الكرة المصرية ضريبة ذلك غاليا.

وعلى ذلك فإن حل مشكلة حل اتحاد الكرة سيكون مفاجأة للجميع .. فلن تضار الكرة المصرية بإذن الله ، بل ولن ينفذ الحكم الصادر مع كامل التقدير للقضاء ، ولن يتعرض وزير الرياضة أيضا لعقوبة عدم تنفيذ حكم قضائى ، والأمر على هذا النحو ليس فزورة ، لكن الأهم هل يصل المنتخب الوطنى بكده وجهده إلى نهائيات كأس العالم فعلا؟ .. إن شاء الله يصل ، ولكن قولوا يا رب.

*نقلاً عن الأهرام المصرية