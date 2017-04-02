عاد الدوري للركض من جديد في جولاته «المضغوطة» لإعلان بطل موسم «٢٠١٦-٢٠١٧» في واحدة من اكثر المسابقات إرهاقا بسبب جدول المباريات المزدحم، الأمر الذي اشتكى منه بعض المدربين حيث تسبب ذلك في إصابات اللاعبين وآخرهم عبدالعزيز المشعان في مباراة القادسية والتضامن، ولا نلقي بالمسؤولية على لجنة المسابقات فقط إنما على الأندية أيضا التي لم تحرك ساكنا في إيجاد جدول مريح يفصل بين المباريات بوقت كاف للراحة والتجديد، وكأن الأمر لا يعنيها.

ما زالت النقاط الثلاث «الحائرة» بين الكويت والعربي تلعب دورا معنويا بين الفرق المتنافسة، وبرأينا أنها ستساهم كثيرا في تحديد مسار الصدارة نحو اللقب، الكويت حتى الآن هو «الأجهز» لإحراز اللقب حتى لو ذهبت النقاط الثلاث إلى الأخضر لأنه يعيش استقرارا إداريا يعمل باحترافية خلاف بعض خصومه، النصر وصل الى أفضل درجاته في الإجادة وما زال في المركز الثاني وجاءت خسارته من كاظمة محبطة ومن الصعب على العنابي أن يحرز لقب الدوري لكنه كسب فريقا سيخدمه لسنوات، وفي البيتين القدساوي والعربي فلا يمكن ان نخرجهما من الترشح للقب حتى لو خسرا نقاطا سهلة.

• تصريحات رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد الأخيرة بشأن مدرب الفريق داليبور هي اكثر التصريحات «حدة» في الساحة الكروية منذ سنوات، ووضح ان العلاقة بينهما تسير الى طريق مسدود ولا حل سوى ان يبتعد أحدهما وذلك لمصلحة الفريق وتماسكه، ومثل هذه التصريحات الحادة والصريحة عندما يقول مسؤول للمدرب «روح ما نبيك» مطلب الإعلام والصحافة التي تبحث عن الإثارة والتشويق شرط الحيادية ونقل التصريح كما هو.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية