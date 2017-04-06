التعاقد مع هازارد لن يفيد الريال كرويا فقط

كثر الحديث عن هازارد وهل سيستمر في تشيلسي أو ينتقل إلى ريال مدريد بغض النظر عما قاله كونتي...

بيريز أو هازارد نفسه، لكن كل هذا الضغط من أجل جلب هازارد جعل أسهمه ترتفع إعلاميا أيضا، لا نشك أن هازارد واحد من نجوم الكرة الحاليين ولكن طريقة تعاقد ريال مدريد مع اللاعبين ليست مثل تعاقد أي فريق آخر مع نجم معين، بيريز مثلا قبل أن يتعاقد مع لاعب عليه أن يتأكد من أنه سيكون قادرا على تعويض قيمته من تسويقه سواء ببيع الأقمصة أو الصور أو العروض الأخرى التي تجعل من اللاعب في ريال مدريد مثل عارض الأزياء أكثر منه لاعبا في كرة القدم، عندما تتعاقد مع الدولي البلجيكي سيقدم لك الإضافة على أرضية الميدان من دون أدنى شك وهناك العديد من الأسماء الأخرى القادرة على تقديم الإضافة للنادي الملكي، لكن هل ستحقق نفس الضجة الإعلامية مثل هازارد، لا أعتقد ذلك، البعض يقول بأن بيريز يريد التعاقد مع نجم جديد من أجل الفوز في الانتخابات مجددا، شخصيا أعتقد أنه سيفوز بغض النظر عن صفقة هازارد، لكن من الناحية المادية سيستفيد "الملكي" كثيرا من إيدين حتى لو تعاقد معه بمبلغ يفوق تعاقد اليونايتد مع بوغبا.

*نقلا الهداف الجزائرية