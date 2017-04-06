عفواً لمدربي دورينا

يتداول البعض أسماء لمدربين في أنديتنا المحلية ويضعونهم على قائمة الترشيحات لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، ومع احترامنا لأصحاب ذلك التوجه ولمدربي دورينا، إلا أن تجربتنا مع مدربي الأندية لم تكن ناجحة أبداً، وسبق لاتحاد الكرة أن استعار الكثير من المدربين من الأندية المحلية، منذ أيام بيتشينك مدرب الشباب وماتشالا مدرب الأهلي ولوري ساندري مدرب العين وغيرهم، وجميعهم فشلوا في نقل نجاحاتهم من الأندية إلى المنتخب، لأسباب عدة، وفي مقدمتها وجود فوارق شاسعة بين الإدارة الفنية بين الأندية والمنتخبات، إلى جانب عدم امتلاكهم خبرة التعامل مع المنتخبات كونهم لم يسبق لهم العمل معها.

إن عملية الاختيار مسألة ليست بالسهلة أبداً، وهناك فروق فنية كبيرة بين المواصفات المطلوبة لمدربي المنتخبات ومدربي الأندية، وعملية الاختيار يجب أن تقوم على ذلك الأساس وهذه مهمة اللجنة المعنية بالاختيار، ولأن المسألة فنية بحتة، فإنها تتطلب وجود أشخاص مؤهلين وعلى كفاءة عالية وأصحاب خبرات وتجارب في مثل هذه الأمور، مع التأكيد على أن مسألة الاستقرار الفني تعتبر بوابة النجاح لأي عمل، وهذا ما تجب مراعاته في لجنة المنتخبات المنتظرة التي ستوكل إليها مهمة اختيار المدرب الجديد، وهي اللجنة التي لم يجر الإعلان عنها حتى اللحظة.

كلمة أخيرة

عفواً .. لا يوجد مدرب في دورينا مؤهل لقيادة منتخبنا الوطني.

*نقلا عن الرؤية الامارتية