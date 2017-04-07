الجزيرة يقترب

يمضي الجزيرة واثق الخطوة نحو لقب الدوري الذي يتوق للتتويج به، بعد أن غاب عنه نحو ستة مواسم تقريباً. فخر العاصمة يلعب بتركيز شديد في دوري الخليج العربي، فالهدف واضح وهو اللقب الذي سيفتح له بوابة العالمية على مصراعيها وتحديداً في بطولة العالم للأندية التي يستعد الجزيرة لاستضافتها على ملعبه.

من الرائع أيضاً أن يكون هو طرف في البطولة طالما ستجري على ملعبه وهذا سيحدث فقط إذا ما توج الفريق ببطولة الدوري التي تدخل أمتارها الأخيرة ولا مجال فيها للتفريط بأي نقطة فمباراته قبل أمس مع دبا الفجيرة أثبتت بأن الجزيرة لن يترك شيئاً للصدفة ولن يترك بقية الفرق تتحكم في مصيره، بل هو يعرف ما يريد وعلى ذلك يعمل الجهاز الإداري والفني وبصراحة تحية للعمل الإداري والفني الكبير الذي نلمسه من خلال التهيئة الذهنية المميزة للاعبين.

لذلك كانت نتيجتهم إيجابية مع دبا الفجيرة الذي يضع يده على قلبه بعد هذه الخسارة، فالأمور حتى اللحظة في صالحه، ولكن عليه أن يتوخى الحذر في المقبل من الجولات إذا ما أراد البقاء وعليه عدم الاستسلام والتفريط في النقاط وهنا يجب أن يكون دور الجهاز الإداري والفني معاً أكبر في تحضير الفريق وتهيئتهم ذهنياً وبدنياً للقتال على ما تبقى من نقاط في أرض الميدان، متمنين أن تستمر الإثارة في القمة والقاع حتى آخر لحظة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية