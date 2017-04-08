إيناسيو لا يحمل عصا سحرية

أمام البرتغالى إيناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك تحديات صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة بعدما وقع عقدا لتدريب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك وأول تلك التحديات السعى وراء خروج الفريق من تلك الحالة السيئة بعد 3 هزائم فـى الدورى ولهذا فإن أولى مهامه تهيئة اللاعبين نفسيا لاستعادة مستواهم الفنى والبدني، وقد لفت انتباه إيناسيو خلال مشاهدته المباراة الأخيرة للأبيض أمام الشرقية التى خسرها الزمالك بهدف تلك الأوزان الزائدة فى صفوف الفريق وتلك الحالة الغريبة من جانب اللاعبين الذين أدوا المباراة بشكل روتيني.

واعتقد أيضا ان شلة المعلمين فى الفريق يجب أن تختفى تماما فالأفضل والأصلح هو من يشارك بغض النظر عن الأسماء الكبيرة لأن الجمهور صبر عليهم كثيرا فى ظل إن الزمالك ـ بعدما خسر لقب الدورى هذا العام ـ عليه الدفاع عن سمعته الإفريقية عندما يخوض منافسات دور الـ 16 (المجموعات) لدورى أبطال إفريقيا.

فهو مطالب بتحقيق اللقب الإفريقى الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ سنوات.

وأهم شيء فى رأيى هو ضرورة ابتعاد مرتضى منصور عن التدخل فى أمور الفريق الكروى واعطاء المدرب فرصةحتى يستطيع بناء الفريق من جديد فلا يوجد مدرب بالعالم يستطع أن يفوز بجميع المباريات ويجب أن تكون الإدارة قد تعلمت من دروس الماضى عن الأسباب الرئيسية، التى أدت إلى تقديم بعض المدربين استقالتهم وكان من بينهم البرتغالى فييرا، فتهيئة الأجواء الصحية للفريق الكروى هى أحد أسباب التفوق.

وأعلم إن الإدارة تبحث عن إسعاد الجماهير باحراز الألقاب ولكن المشاكل والتدخل فى كل صغيرة وكبيرة، قد تبعد الفريق عن تلك الإنجازات ويجب أن يفتح الزمالك صفحة جديدة مع جماهيره الغاضبة من أجل المصلحة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية