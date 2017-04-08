رفقاً بنا يا سعادة الرئيس

صراحة لا أملك سوى أن أقف أعجاباً بالسيد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الذي يثبت لنا من مناسبة لأخرى أنه رجل خارق في التعامل مع مستجدات الساحة الكروية، وحتى عندما تصل الأمور إلى قمة التعقيد ويصل السخط والغضب الجماهيري لذروته، نجده يخرج إلينا بمظهر المنتصرين وكأننا في أفضل حالاتنا وكأن منتخبنا لا يزال في صلب المناسبة والأمل المونديالي لا يزال قائماً.

ومن تابع تصريحات رئيس الاتحاد بعد الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة اتحاد الكرة، يشعر وكأن اتحادنا يغرد في سرب آخر لا علاقة له بواقع ما تمر به كرة الإمارات.

اللجنة الفنية التي أعلن عنها والتي جاءت لتحل مكان اللجنة التي تم أعفاؤها حسب ما أشار رئيس الاتحاد، لم تأت بمستوى الطموح ولا يمكن أن تخدم مسيرة الأبيض في المرحلة المقبلة، والإعلان عن تشكيل جديد للجنة الإعلام وتسمية ناطق رسمي باسم الاتحاد، أمر مستغرب ولماذا الآن وعمل الاتحاد مضى عليه عام، وماذا سيكون دور الناطق الرسمي وما الفرق بينه وبين دور الأمين العام، والأغرب منذ ذلك كله ما كشف عنه ابن غليطة فيما يخص مبادرة الحوار المفتوح الذي سيحضره أطراف عدة لمناقشة مستقبل كرة الإمارات حتى 2030.

كلمة أخيرة

يا سعادة الرئيس نحن ننتظر منكم استراتيجية للعامين المقبلين، وأنت تطالبنا بالانتظار حتى 2030 .. فرفقاً بنا.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية