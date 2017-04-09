أخيرا .. عودة الجماهير

جاء تصريح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على هامش اجتماعات الاتحاد العربى لكرة القدم بالقاهرة بأن البطولة العربية للأندية ستشهد إقبالا جماهيريا حيث سيسمح بدخولها إلى المدرجات بنسبة 75 % من سعة الاستادات التى ستقام على ملاعبها المباريات .. جاء هذا التصريح ليؤكد أن الدولة لديها العزم والإصرار على عودة الأجواء الكروية إلى طبيعتها، فضلا عن توفير كل العوامل الإيجابية من أجل إنجاح البطولة بكل أبعادها العربية والسياحية والسياسية والاقتصادية.

إلا أن عزم الدولة وإصرارها على عودة الأجواء الطبيعية وضع لها الوزير شرطا أراه مهما وهو أن استمرار التجربة مرهون بسلوك الجماهير ومسئولى الفرق ، وهو شرط لابد أن يعيه كل مخلص قبل أى تصرف سلبى يقدم عليه ويعود بنا إلى الوراء مرة أخري.

وظنى أن تجربة الأعوام الماضية جعلت درس المدرجات الخاوية سهل الاستيعاب علينا جميعا ، وأن خسارتنا متعة كرة القدم كان قاسيا على كل عاشق لها.

بقى أن نساعد الدولة على عزمها ، وهو واجب على كل مشجع وإعلامى ومسئول فى أى ناد خاصة ناديى الأهلى والزمالك اللذين سيمثلان الكرة المصرية فى هذا المحفل العربى الكبير ، استثمارا لفرصة قد لا تتكرر لو تركناها تفلت من بين أيدينا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية