الحكم الأجنبي ينقذ «اتحاد عزت»

لا أعرف من بالتحديد صاحب فكرة السماح للأندية بطلب ثمانية طواقم أجنبية، لكن لو كنت مكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت لبادرت بتكريمه، فهو -في نظري- صاحب أهم فكرة من الأفكار التي طرحت على طاولة المجلس منذ انتخابه في نهاية ديسمبر الماضي.

لا يعني ذلك أنني مع هذا الرقم بالمطلق، فالفكرة بمجرد انتهاء الموسم تحتاج إلى إعادة دراسة، إذ لا أقول الآن بأن استمرارها هو الأفضل لسلامة المنافسة، وألا مكان للعواطف تجاه الحكم السعودي، كما لا أقول -كما يرى البعض- بأنها تقتل طموحات الحكم السعودي وتئد مستقبله، وفي ذلك خطر كبير، وإنما أرى حتمية وضعها في ميزان تقييم لاتخاذ حكم مناسب تجاهها.

قيمة فكرة السماح بطلب ثمانية طواقم يكمن في في توقيتها، فانتخاب المجلس في ذلك التوقيت المحرج الذي يصادف منتصف الموسم، حيث اشتعال المنافسة على كل الألقاب كان بمثابة وضع عزت ورفاقه على حافة الهاوية، خصوصاً مع تأهب معسكر الخاسرين للانتخابات للانتقام، ولذلك جاءت الفكرة لتنقذهم من السقوط المنتظر.

من كان يتصور أن يقترب الدوري من نهايته وليس ثمة تشكيك، أو حتى همز أو لمز بالمتصدر بعد كل جولة من جولات الدوري، وهو ما جرت عليه العادة في كل موسم، على الرغم من أن مسرحية التشكيك في هذا الموسم قد بدأ عرضها منذ الجولات الأولى للدوري، وهل ننسى خشوم البعض التي أخذت تشم روائح لم تكن قد انبعثت!، أو هل نقفز على قشور الموز التي قذف بها خيال البعض الآخر في طريق المنافسين حتى قبل أن يحتدم السباق!.

ما يحدث اليوم هو انقلاب للصورة تماماً، فها هو الموسم يطوي منافساته والهدوء إزاء التحكيم يتسيد الموقف، لاسيما بين المتسابقين على الألقاب وأنصارهم، فلا أحد استطاع أن يشكك في صدارة الهلال طوال الجولات الطويلة التي قبض فيها على المركز الأول، والتي تمضي به بوضوح نحو اللقب، ولا أحد من منافسيه تعلل بحكم أو لجنة أو حتى صافرة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ سنوات بعيدة جداً.

اتحاد الكرة بذلك القرار الصائب أنقذ نفسه، وأنقذ موسمه، وأنقذ المتنافسين، وهو بذلك يحتاج إلى جرأة في التأسيس عليه للموسم المقبل، باعتبار التحكيم أُس أزمتنا الكروية، خصوصاً ونحن مقبلون على الخصخصة، وما كان مبرراً بالأمس لن يكون مقبولاً ولا مبرراً غداً.

*نقلاً عن الرياض السعودية