السعودية: ربط هيئة الرياضة بمجلس الشؤون الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الاثنين على ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً بالأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في معرض حديثها عن نتائج جلسة مجلس الوزراء التي عقدها الملك سلمان في روضة خريم: سابعاً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد ناقش موضوع خصخصة الأندية السعودية المشاركة في دوري المحترفين وتحويلها إلى شركات، قبل أن ترفع إلى مجلس الوزراء الذي وافق على توصية المجلس في نوفمبر من العام الماضي.

وأقر المجلس قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، وتكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.