أريد أن أتعلم!

أبحث عن التعلم والتعليم..أريد أن أحصل على عدة دبلومات ودورات تدريبية لأكون مدربا مرموقا يستطيع قيادة أى فريق أوروبي.

لا أريد أن أكون رئيسا للفيفا أو للاتحاد الإفريقى أو حتى اتحاد بلدي.. بل أتطلع لأن أكون مدربا له بصمة مثلما كنت لاعبا له إنجاز حفظه التاريخ فى سجلاته كأفضل لاعب افريقى 4 مرات وكواحد من اللاعبين الذين احترفوا بأشهر الأندية الاوروبية.. هكذا قال صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون الذى كان يوما حديث العالم واحد أكبر الهدافين. لم يقل اللاعب عن نفسه إنه نجم تلألأ فى سماء الملاعب. .بل قال أريد أن اتعلم واحصل على دورات تدريبية..لم يفرض نفسه ليكون محللا أو مذيعا بالقنوات الرياضية لكنه قال أريد أن أكون مدربا. ولكى أكون مرموقا يجب أن اتعلم. اتمنى ان يكون صامويل إيتو قدوة لمن لا يريدون التعلم وعبرة لمن لا يريد أن يعتبر. كما اتمنى من كل لاعب أن يثقف نفسه ويحدد هدفه ويسعى لتحقيقه عن طريق التسلح بالعلم بجانب الخبرة.لانه إن فعل ذلك بالتأكيد سيصل لهدفه.

أعجبنى الحوار الرياضى الفضائى الهادف بين هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة والمذيع إبراهيم فايق حيث كان تلقائيا صادقا ايجابيا..لم تنقصه الصراحة ولا الشفافية حيث شرح مشاكل الكرة على أرض الواقع.. ورفض هانى إعطاء مسكنات للجماهير مؤكدا أن عودتهم للمدرجات ستكون مع بداية الموسم المقبل وبشروط.. وقال انه سيعيد التحكيم المصرى لإدارة مباريات الأهلى والزمالك خلال الدورى الجديد.. ولم ينكر أن علاقته فى الأيام الاخيرة ساءت وتوترت مع عيسى حياتو بسبب التشفير وبيع المباريات الإفريقية بالطريقة الحصرية.. ان كل ما قاله ابوريدة جميل.. لكن يبقى ثمة سؤال مهم أوجهه إليه. .وهو لماذا لم تنفذ حكم القضاء الذى حل مجلس ادارتك ياكابتن هاني؟!

خالص العزاء لاسر الشهداء من المسيحيين والمسلمين الأبرار الذين راحوا ضحية غدر الإرهاب الأسود بطنطا والإسكندرية.. يارب أسكنهم جناتك وأرنا فيمن أذاهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لكل من لا يعتبر

*نقلاً عن الأهرام المصرية