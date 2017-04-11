الأهلــي ده كــان زمـــان

نتمنى ان تعقد ادارة نادي الاهلي جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الكروية لفريقها الكروي الاول الذي مني بخسارة تاريخية امام نادي الرفاع في اطار مباريات دوري الدرجة الأولى، الامر الذي ولد ازمة جديدة باتت تفرض نفسها، خاصة وان جماهير النادي أصبحوا تطالبون الادارة بتفسير لنتائج الفريق الاخيرة لمعرفة الاسباب حتى يمكن علاجها، وقد بات واضحا ان فريق الكرة في ورطة في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني الموقت للفريق للتغلب على آثار هذه الهزيمة واعادة الثقة للاعبين استعدادا للمباريات القادمة، علما بأن الجهاز الفني يبذل قصارى جهده لإعادة الفريق للواجهة وتصحيح الاوضاع.

وقد عبرت الجماهير الاهلاوية عن بالغ استيائها لما آلت اليه نتائج الفريق هذا الموسم لا سيما في المباريات الاخيرة، وذكرت ان ما حدث يمثل صدمة وحدثا غير طبيعي في الوقت الذي قدمت فيه الادارة كل التسهيلات ومستلزمات الاعداد، ووفرت كل متطلبات النجاح، ولكن الفريق لم يقدم العروض والنتائج المنتظرة منه كفريق له سمعة كبيرة على المستوى المحلي، واكدت الجماهير ان على مجلس الادارة تصحيح الاوضاع الخطيرة التي عاشها الفريق في الفترة الاخيرة، ولا بد ان تعالج المشاكل التي مر بها الفريق بكل شجاعة، وعليها ان تعمل على بناء الفريق من جديد واعادة هيبته السابقة.

وقد بين احد اعضاء الادارة انها ستلتقي اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة القادمة لشرح الاخطاء السابقة وكيفية تلافيها فنيا ونسيان ما حدث حتى لا تؤثر سلبيا على ادائهم في اللقاءات القادمة، فالفريق يحتاج لأعلى درجات من التركيز والحماس والقوة بما يضمن وقف مسلسل الهزائم التي لاحقت النسور، والفريق عليه تحقيق نتائج ايجابية في ما تبقى من مباريات لهذا الموسم.

واكد مدرب الفريق للإعلام ان الجهاز الفني لا يجد اسبابا محددة وراء اهتزاز نتائج الفريق الذي واجه سوء طالع غريب تمثل في الخط الخلفي، وهو الامر الذي اثر سلبا على الحراسة رغم ان مشيمع يعد من افضل الحراس في الدوري، واكد الكابتن صادق علي ان الفرصة ما زالت مهيأة امام الفريق لدخول منطقة الدفء، وهذا يتطلب معالجة الاوضاع بكل شجاعة والعمل على اعادة ترتيب الاوراق واعادة الروح للفريق وتهيئته من جديد للمباريات القادمة.

ومحبو الاهلي على يقين ان رئيس النادي خالد كانوا والديناموا احمد العلوي والعقل المفكر الزميل عبدالعزيز بوخمسين لن يتركوا الفريق يتهاوى اكثر، فغيرتهم تمنعهم ان يشاهدوا الفريق الكروي بهذا الحال، بالتأكيد لن يرضوا ان يقال ان الاهلي ده كان زمان.

همسه:

أكدت bsn ان مجموعة من جماهير الاهلي تتجه لاطلاق حملة بعنوان انقاذ الاهلي، وذلك احتجاجا على النتائج السيئة والقرارات غير الموفقة والمتعلقة بالفريق، يعتبر قرار الجماهير الاهلاوية ظاهرة صحية لتصيح اوضاع الفريق، على عكس جماهير بعــض الأندية تشاهد فرقها تغرق ولا تحــرك ساكنا، فقط ( تمتــم) خلــف الكــي بــورد وفي برامج التواصــل الاجتمــاعي ( الكلام لج يا جارة).

*نقلاً عن الأيام البحرينية