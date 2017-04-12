تفتيت عظام !!!

@ الوحدة - الخليج - الفتح..

@ وفرق النقطة الواحدة..!

@ ثلاث مواجهات ستجمعهم فمن ذا الذي سيبقى..؟

@ التعادل فيها مؤرق جدًا.. الفوز ولا غيره المطلب.. نزالات قابلة للانفلات الفني والنفسي ومن أول دقيقة فيها.. فهل طلب أحدهم صافرة أجنبية..؟

@ أرى أن وجودها منطق..!

@ للخليج مباراتان على أرضه.. وأما الوحدة فواحدة فقط.. لتبقى نقطة تفوق الفتح في الترتيب النقطي الآني فحسب..

@ في مثل هذه الجولات لابد من تحضير ذهني استثنائي.. فالفوارق الفنية لا تكاد تُذكر..

@ التركيز.. الهدوء.. تنفيس الضغط قبل وأثناء اللقاء أمر مهم للغاية..

@ ارتفاع صوت الإداري قد يُربك المجموعة بأكملها.. نرفزة الكوتش ولو لوهلة قد تبعثر أوراقه في المستطيل.. للكابيتانو دور مهم جدًا في هذه الدقائق.. وبطبيعة الحال للمدرج الدور الأكبر..

@ هي مواجهات كسر للعظم.. بل تفتيته تمامًا.. فنتائجها بمثابة (تيكيت) ذهاب للدوري الآخر..!

@ من الممتع جدًا مشاهدتها لغير المنتمين لمدرجاتها.. وأما حاملو شعاراتها فكان الله في عونهم..!

نهاية:

الله يعين العشاق !

*نقلاً عن النادي السعودية