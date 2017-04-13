علامة إماراتية مسجلة

إطلاق الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي بداية العد التنازلي لاستقبال النسخة الجديدة التي تستضيفها الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تقام مبارياتها على مدينة زايد الرياضية في العاصمة واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

لم تنس أسرة كرة القدم الدولية نجاح نسختي 2009 و2010، بعد أن جاء التنظيم في أروع الصور، ولعب حينذاك المتطوعون من شباب الوطن دوراً واضحاً في إنجاح تلك النسختين.

ليس هناك أي شك في أن نسختي 2017 و2018 ستحققان نجاحاً أفضل من السابق بعد تراكم الخبرات واكتساب الكثير من المهارات لدى أبناء وبنات الإمارات.

لعبت المرأة الإماراتية دوراً مميزاً في النسختين السابقتين وشاركت في كثير من المهام داخل وخارج الملعب، وعليها أن تواصل دورها الجوهري في النسختين المقبلتين.

اللجنة المحلية برئاسة محمد خلفان الرميثي تدرك جيداً مسؤولياتها وتعرف كيف تضع البرنامج المناسب للترويج لهذه البطولة، لأنها تعلم جيداً أن التميز في التنظيم أصبح علامة مسجلة باسم الإمارات.

فلتكن النسختان المقبلتان استثنائيتين من حيث التنظيم والفعاليات الاجتماعية المصاحبة للحدث، ومثلما جسد شعار الكأس التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة يفترض أن تتناغم جميع الفعاليات الأخرى مع هذه المعاني.

الإمارات على موعد مع النجاح والتفوق في بطولة نجوم العالم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية