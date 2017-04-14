المعاناة مستمرة

في الوقت الذي عاد فيه فرسان الأهلي بفوز مهم أمام التعاون السعودي وثلاث نقاط مهمة وضعته في صدارة مجموعته وقربته من بلوغ الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، لا تزال معاناة الزعيم العيناوي مستمرة في ظل غياب المهاجم الصريح، الذي كان سبباً في ضياع فرصة الفريق في المنافسة محلياً في الدوري والكأس، وانتقل بشكل واضح على أداء الفريق آسيوياً وكان سبباً في نتيجة التعادل، التي انتهت عليها مباراته أمام الأهلي السعودي والتي خسر معها فرصة الانفراد بالصدارة وتراجع للمركز الثالث، ودخوله في حسابات معقدة في الجولتين المقبلتين بحثاً عن بطاقة التأهل للدور الثاني.

معاناة العين في ظل غياب المهاجم الهداف أصبح أشبه بالصداع المزمن في رأس الجماهير العيناوية، التي تنتظر أن يأتيها الفرج بالتعاقد مع مهاجم ينهي معاناة الفريق منذ موسمين، وأسهمت تدخلات مدرب العين زوران في مباراة الأهلي، في ضياع نقطتين كانتا كفيلتين بضمان الصدارة، نتيجة التغيرات غير الموفقة التي قام بها المدرب بإخراجه أسبريلا وكايو، في توقيت كان فيه الفريق متقدماً، وهو الأمر الذي استغله الفريق الضيف ونجح في إدراك التعادل، الذي منحه الصدارة وأدخل العين في حسابات معقدة.

كلمة أخيرة

زوران امتدح مهاجم الفريق دوغلاس (المبعد)، مبدياً استغرابه من استبعاد مهاجم بتلك المواصفات في ظل حاجة الفريق الماسة للمهاجم صاحب اللمسة الأخيرة.

*نقلا عن الرياضية السعودية