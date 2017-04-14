تقوقع محلي!!

البعض يرى من حالة رحيل لاعبينا للاحتراف في الملاعب الخليجية حالة لا يمكن قبولها، أو أنها حالة غريبة وشاذة كون دورينا او منافساتنا أقوى من غيرنا، وأكثر جماهيرية ومتابعة، على الرغم من احتراف بعض اللاعبين المميزين الدوليين وعلى رأسهم ياسر القحطاني وحاليا ناصر الشمراني وغيرهم خليجيا.

حالة الترفع على الآخرين من باب الافضلية لن تجدي نفعا خاصة مع تصاعد الخلافات بين بعض اللاعبين وأنديتهم، مما يجعلهم مطمعا للاندية خارج المملكة، والرحيل لاي ناد حق من حقوقهم ولن يلومهم عليه احد، وما دمنا نكرر دائما نحن في زمن الاحتراف فلماذا نمنع لاعبينا من اللعب خليجيا او غيره ونناقض انفسنا وننسى (زمن الاحتراف)!؟

تواجد لاعبينا في الاحتراف الخارجي هو الشيء الذي نريده منذ سنوات عديدة بدون الالتفات الى ان الدوري الاماراتي او القطري - وهما الاكثر جذبا للاعبينا - اقل مستوى من دوري جميل، ولان اتحادات القدم الخليجية وبالتحديد في الامارات وقطر تعمل جديا من اجل رفع اسم الدوري لديهم وتجعله منافسا لنا، ولربما السعي الى التعاقد مع اللاعبين للاحتراف لديهم بمبالغ كبيرة دليل على العمل من اجل منافستهم لنا.

قرار بعض اللاعبين في الاحتراف الخارجي خليجيا يجب ان يتطور الى ما هو أبعد من ذلك، ولربما النظر الى دول شرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والصين هو اساس العمل الصحيح، والبعد لبعض اللاعبين عن مشاكلهم مع انديتهم متى ما توافرت العروض المناسبة، وتقديم التسهيلات الجيدة من الاندية المحلية واتحاد القدم لخوض التجارب الخارجية هو الحل المناسب للمساهمة في رفع اسهم كرة القدم السعودية بما يعود بالنفع عليها باحتكاك اللاعبين المحليين مع لاعبي الدول الاخرى، بدلا من التقوقع المحلي غير المجدي ابدا، وهذا بالطبع ستظهر ايجابياته في لعب المباريات الدولية للمنتخب بارتفاع المهارات للاعب السعودي اكثر من اي وقت مضى.

*نقلا عن اليوم السعودية