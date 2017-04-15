إما إضافة وإلا فلا ..

جميل جداً ان يستشعر البعض أهمية المنتديات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار والتسويق الرياضي، وجميل ان يتسابق البعض على عقدها وتنظيمها كما تفعل إحدى الشركات المتخصصة، وبعض الجهات الرسمية كالغرف التجارية التي تناوبت ومازالت تتناوب على عقد مثل هذه الاحداث في بعض المدن كالخُبر وجدة والرياض، وهذا توجه وحراك جميل اصبحنا نشاهده ونعيش اجواءه بشكل سنوي مما يساعد على انتشار ثقافة الاستثمار والتسويق الرياضي في المملكة.

وعلى الرغم من جمالية وجود مثل هذه الاحداث وأهمية استمراريتها إلا ان الاجمل والافضل هو تفادي بعض السلبيات التي حدثت ومازالت تحدث بشكل مكرر وممل، كتقليد المنظمين لبعضهم البعض وبحثهم عن التنظيم لمجرد التنظيم والتواجد في الساحة الرياضية بعيداً عن الابتكار والابداع، في وقت كنا ومازلنا نؤمل في ان يضع منظمو هذه المنتديات والمؤتمرات ثقلهم في الحرص على الفائدة المرجوة والأثر الايجابي الذي يمكن ان تتركه مثل هذه المنتديات والمؤتمرات، ولعل السبيل الاهم في تحقيق ذلك هو احضار متحدثين مميزين يشكل حضورهم وتواجدهم اضافة كبيرة للحدث وللحضور.

شخصياً أرى نجاح اي مؤتمر مرتبط ارتباطا كليا بالمتحدثين وما لديهم من خبرات ميدانية ومعارف اكاديمية متخصصة، ويفضل ان يكون المتحدث من بلد متقدم في المجال الرياضي بشكل عام ومجال الاستثمار والتسويق بشكل خاص، عندها أجزم بل اراهن على ان المؤتمر سيضيف للحضور الشيء الكثير وسيساهم في انتشار المفهوم التسويقي بشكل صحيح واحترافي. أما الاستمرار في عقد منتديات بمتحدثين غير معروفين ولا يمتلكون التجربه ولا المؤهل ولا حتى الاسم في خارطة الاستثمار والتسويق الرياضي، فهذا مضيعة للوقت والجهد والمال.

*نقلا عن الرياض السعودية