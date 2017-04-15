إيقاف نيمار.. وإسبانيا ملهاش دعوة.. وحكم المحلة

أحداث جديرة بالمتابعة فى كل العالم.. لا أتحدث عن أهميتها، واهتمامنا بها، بل لأنها تصلح دروسا «خصوصية» لما ينقصنا فى مناهج الرياضة وكرة القدم تحديداً!

فى إسبانيا.. يسقط نيمار نجم نجوم البرازيل وضواحيها وبرشلونة فى بئر السخرية من الحكم «الرابع».. فيخرج الاتحاد الإسبانى معلناً إيقافه وإيه بقى.. 3 مباريات!

الإيقاف النيمارى، كان عقب مباراة فى «الليجا».. أمام «مالاجا».. وبرشلونة كما تعلمون خسر اللقاء.. وبنسبة %99.9 طار الدورى يا بارسا!

عادى جداً!

آى والله عادى جيداً.. هناك عند حبايبنا الإسبان!

آه.. لو كان إيقاف على «بليه».. أو إبراهيم «فزلكة» تم فى دورى الدرجة الثانية المصرى!

عذراً.. أقصد الممتاز «B»!

حتى الأسماء لابد من إعطائها مدلولا علشان الأصوات.. يا حضرات!

هناك لم يخرج مسؤولو «البرسا».. مؤكدين أن «كتالونيا».. ضد هذا الإيقاف، وأن لجنة «حكام عبدالفتاح».. الإسبانية تكيل بمكيالين!

مش كده.. وبس يا أفندم!

لم يتحفنا مسؤول برشلونى بأن الإيقاف فيه غرض!

غرض إيه!

طبعاً المنافس «الريال» سيلعب «الكلاسيكو» مع برشلونة ناقصاً الساحر نيمار.. كل ده مش غرض يا أفندية!

هناك.. فى إسبانيا، لم يجرؤ أحدهم من برشلونة وضواحيها على القول، أن الإيقاف يفسد لقاء العودة «الأوروبى» لبرشلونة أمام «اليوفى» الإيطالى!

طيب.. لم يقل أحدهم إن برشلونة يمثل إسبانيا فى «الشامبيرونزليج» الأوروبى!

عارفين ليه!

لأن.. الأندية وأقسم بالله لا تمثل إلا شعارها، وجماهيرها!

أما.. الأوطان، فيمثلها منتخب البلاد، ويعشقه ويشجعهويفرح ويحزن له وعليه «العباد»!

إنما.. برضه لا يمكن إغفال عقوبة ليمثل مخطئ بلده!

هناك.. فى عموم إسبانيا لم يسب الحكم الرابع!

لأ.. مش كده وخلاص!

لم يخرج نفر، ولا إعلامى ليقول: «يعنى الحكم الرابع لو كان عداها.. كان هايحصل إيه»!

مش بس كده.. الرابع «كتب».. وهو يعرف جيداً، أن لجنة حكام إسبانيا، لن تضطهده!

«عبدالفتاح الإسبانى» واللجنة هناك، يرفضون أى «عك»!

حدث هذا فى إسبانيا.. فماذا لو كان فى المحروسة الكروية!

خد.. عندك.. كان يوم «مهبب» سيمر على الحكم الرابع واللجنة!

لأوإيه.. هايطلع مش وطنى.. وكمان منحاز للريال!

الأخطر.. هو جعل الأندية صاحبة سطوة وطنية!

قلنا ربما ملايين المرات النادى لا شأن لانتصاراته بالدولة!

حضرتك عايز دليل!

ماشى.. كم فاز الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمقاولون ببطولات القارة!

كتيررررر.. كتيرررر.. صح!

ترتيب مصر محلك سر يحدده المنتخب!

هنا يعين حكام.. أى كلام والسلام!

مباراة الغزل والبلدية «دربى» المحلة ومحافظة الغربية، وأرسلت اللجنة حكاما ضعافا، كادوا أن يفسدو أحوال المدينة.. والبلد مش ناقصة.. لكن فى مباراة المنافس الرياء كان الحكم دوليا.. تفتكروا ليه!

قولوا.. أنتم بقى.. ليه!

أرجوكم.. لا تفهمونى صح.. لأننا مش فى إسبانيا.. سلام!

*نقلا عن اليوم السابع