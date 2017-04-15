أبدع اليوفي بذكريات عبق «السيدة العجوز» في تلقين برشلونة درساً ثلاثياً قاسياً مع الرأفة، عاجزاً عن المقاومة وإثبات التحدي أمام طوفان الطليان على ملعبهم وبين جماهيرهم، بشعار الفوز وضمان التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، لم يكتفوا بهدف ولا اثنين في مباراة كبيرة ومثيرة جداً وبصموا بالثالث بجرأة متناهية.

بالتأكيد ميسي ورفاقه لا سيما نيمار وسواريز حاولوا تقليص النتيجة حتى آخر ثانية لكي تكون مباراة الرد في «نو كامب» أفسح مجالاً للتأهل، لكن دفاع اليوفي والقائد الخبير الحارس الفنان بوفون بددوا كل المحاولات «صفراً».

المباراة تدغدغ مشاعر البرشلونيين بإعادة سيناريو نتيجة أصعب رقمياً أمام باريس سان جيرمان برباعية والرد 6 – 1، لكنها أصعب كثيراً أمام فريق بحجم ومكانة وعناصر اليوفي، ولا سيما أن الطليان الأشهر والأقوى في التحصين الدفاعي، والهجمات المرتدة. ولذا المعادلة ترجح تأهل يوفنتوس الذي لديه فرص عدة: تعادل أو فوز وحتى الخسارة بثلاثية نظيفة تمدد اللقاء وقتاً إضافياً. بينما برشلونة ليس أمامه سوى الفوز بأربعة نظيفة وهذا ربما من سابع المستحيلات أمام اليوفي الصلب المنتشي جداً، المتسلح بالصلابة الدفاعية واللياقة العالية.

ومن العلامات الفارقة النجم المتلألئ الأرجنتيني ديبالا (24 عاماً) الذي سرق الأضواء من الجميع بهدفين غاية في الروعة، ويبحث عن المزيد إياباً.

كل المعطيات تؤكد سقوط برشلونة بكامل قواه النجومية، وسيكون موقفه حرجاً جداً على أرضه وأمام جماهيره.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية