عودة عجمان .. ماذا بعد؟

حديث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان بعد صعود الفريق لدوري المحترفين وعودته لمكانه الطبيعي، عبر عن حجم المعاناة التي عاشها الفريق البرتقالي بعد موسمين قضاهما مع الهواة، والصعود للمحترفين يمثل الخطوة التصحيحية الأولى لمسار الفريق البرتقالي، يجب أن يضعها كل محبي النادي والمنتمين إليه نصب أعينهم، لأن مرارة تجربة الهبوط كانت قاسية على جماهير وعشاق اللون البرتقالي، الذين استوعبوا درس الهبوط جيداً، والعودة للمحترفين للمرة الرابعة في تاريخ الفريق.

يجب أن تكون العودة مختلفة هذه المرة، خصوصاً بعد أن استوعب الجميع دروس الماضي وقسوة المظاليم، التي كلفت الفريق البرتقالي وإدارته الكثير قبل أن يعود لمكانه الطبيعي قبل الختام بجولتين.

استيعاب دورس الماضي لا يتحقق عبر استعراض الكلمات ووصف المعاناة، بل من خلال العمل، حتى تكون العودة نهائية لا بد من الوقوف أمام المحطات الرئيسة التي كانت وراء تجربة الهبوط الأخيرة، ولا نعتقد أن الفريق بحاجة إلى الاحتفالات التي لم يحن موعدها بعد، وموعدها عند ضمان بقاء الفريق واستقراره في المحترفين، وهذا هو الهاجس الذي أشار إليه سمو رئيس النادي ولكن لم يتحدث عنه بشكل مباشر، في رسالة واضحة أراد الشيخ راشد بن حميد أن يوجهها لكل من يعنيه أمر الفريق البرتقالي.

كلمة أخيرة:

عودة عجمان تتطلب ثورة تصحيحية تعيد ثورة البركان البرتقالي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية