كمبيالات صفراء

(ناصر) رجل أصيل طيب، ذو تاريخ مشرف، صحيح أنه مر بتحديات وظروف، لكنه لا يلبث إلا أن يعود شامخا بعد أي كبوة أو انكسار، رأى العز في مراحل كثيرة من عمره، لذا لايزال صيته ذائعا في كل مكان.

في مرحلة ما، وبعد ظروف قاسية، فتح الله على ناصر بابا للكسب حيث عقد صفقة ضخمة مع شركة كبيرة لمدة خمسة أعوام بسبب صيته العالي، تدر عليه ثلاثة أضعاف مصاريفه السنوية، أي أنه يستطيع تغطية كافة التزاماته ويستفيد من الثلثين المتبقيين في استثمارات أو ادخار.

هنا.. وفي ظل هذا الوضع المالي، المغري والمثالي لـ(ناصر) ظهر ابنه العائد من أميركا على الملأ وأبدى استعداده لإدارة استثمارات وشؤون والده ووعد بقفزة يتحدث عنها القاصي والداني، وبالفعل سلمه إخوته الجمل بما حمل، وسط مباركة وتصفيق من الجماعة والأقارب والمحبين.

بدأ الابن في عقد الصفقات الواحدة تلو الأخرى، واعدا بأن يتكفل بما ينقص، كثير من الصفقات لم تجد القبول، لكن الابن والمقربين منه يدعون أنه سيغطيها من حسابه الخاص..

هذه الأيام وبعد أن أمضى الابن ما يقارب عقدا من الزمان في إدارة شؤون والده، وبحسبة سريعة وجد المراجعون أن حسابات شركة الأب قد استقبلت حوالي 500 مليون من العوائد على عقاراته واستثماراته وبرامج الدعم، لكن الخزينة خاوية من الكاش تماما، والأدهى والأمر أن الابن علاوة على ذلك قد وقع كمبيالات وسندات تحت مسؤولية الأب تتجاوز قيمتها الـ٣٠٠ مليون، وهي كفيلة بإعلان إفلاس الوالد ومنعه من مزاولة أي نشاط تجاري وربما دخوله السجن.

كان العائد من عمل الابن على الوالد ثلاث سيارات يابانية، أميركية، وألمانية، وللأمانة هي سيارات عادية جدا وليست من سيارات "الدفع الرباعي"، كما أن قيمتها لا تعادل ١٪‏ مما دخل على شركة الأب من استثمارات..

الابن العائد من أميركا يريد الآن الانسحاب، فسيل الديون بلغ الزبى والاستثمارات أصبحت شبه معدومة، وإخوته مترددون حائرون تجاه الموقف.

الوضع الحالي لناصر: دخله لمدة خمسة أعوام لا يمكن أن يسدد ديونه، مصاريفه السنوية مرتفعة جدا، الدائنون يحاصرونه من كل اتجاه..

قال الإخوة وبعض الأقارب للابن الرئيس: سدد كمبيالات الـ300 مليون أو جزءا منها لكي ننقذ والدنا من الورطة، فكان رده عليهم: (دبروا حالكم.. احمدوا ربكم إني خليته يركب سيارة ألمانية، وهو من زمان ما ركبها).

*نقلاً عن الرياض السعودية