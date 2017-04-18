ديون النصر وهيئة الشرف!!

وجود هيئة لأعضاء شرف النصر يقف على هرمها الأمير مشعل بن سعود يمثل مصدر اطمئنان على مستقبل النادي الكبير، هو داعم للإدارة الحالية وساهم في استقرار الأوضاع بعد استقالة كان تقدم بها الرئيس قبل نهاية الموسم الماضي وأقنعه بالعدول عن ذلك، اليوم يتكرر الموقف عبر بيان إعلامي كشف من خلاله الأمير مشعل رغبة رئيس النصر بالاستقالة نهاية الموسم، المؤكد أن النادي العريق لا تتوقف مسيرته على شخص واحد، هناك من يحاول تمرير ذلك، وأن رحيل فيصل بن تركي سيفضي إلى فوضى وانهيار، ومستقبل مظلم، آخرون همهم فقط مغادرة الرئيس الآن وليس غدا، من دون وضع حلول أو توخي خطر، عدم استقرار كنا شاهدين عليه في استقالة سابقة لنهائي مهم، لا يوجد نظرة هادئة تقيم عمل إدارة بنت فريقا كان لا شيء.. نعم لا شيء، حقق بطولتي دوري وكأساً لولي العهد، حتى في هذا الموسم يحتل وصافة الترتيب على الرغم من كل الأخطاء، وأولئك الذين لا يرون فريقهم من دون الأمير فيصل يتجاهلون المكتسبات التي فقدها النصر في الفترة الأخيرة، وارتفاع مستوى الديون، والهبوط العام في الأداء، لاعبون لم يتسلموا مرتباتهم منذ تسعة أشهر!!.

هيئة أعضاء شرف النصر أعلنت رغبة الرئيس بالاستقالة، وهذا وحده لا يكفي، النصر مليء بالكفاءات وأعضاء الشرف الراغبين المحبين له والساعين لخدمته، الديون الكبيرة عائق يصعب إقدام من لديه رغبة؛ لكن تدخل الهيئة لحصر الديون، والتأكد من حقيقة تقليصها بنسبة 25% أمر مهم والعمل على اختيار رئيس مناسب هو من واجباتها، هيئة الشرف مصدر أمان للنادي، ولإدارة الرئيس المقبل، المبالغ التي تم جمعها في اجتماع شرفي مؤشر إيجابي على أن الكيان قادر على النهوض والاستمرار في إسعاد جماهيره؛ فضلا عن المداخيل الثابتة.

لا يمكن قبول الإساءة للرئيس الذي بذل واجتهد ونجح، ولا غض الطرف عن أخطاء صريحة في الإعداد، والتمييز بين اللاعبين، وتأخير مرتباتهم، فضلا عن سوء التعامل مع المدربين والأجانب.

الأضواء ستكون مسلطة على هيئة أعضاء شرف النصر لعلاج أخطر أزمة في تاريخه الحديث برحيل رئيس البناء والذهب تاركا وراءه ديونا كبيرة، حصرها بدقة ومعالجتها وفق استراتيجية واضحة ستسهل مهمة إدارة جديدة لا تفاجأ بكوارث قضايا نادي الاتحاد!!

*نقلاً عن الرياض السعودية