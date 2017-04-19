الأهلى «هايص» والزمالك «لايص»

النهاية التى اتخذها الزمالك بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين اتحاد الكرة بعد رفضه اللعب أمام المقاصة استنادا لتصريحات هانى أبوريدة رئيس الاتحاد مع مرتضى منصور على قبول تأجيل اللقاء إلى الأمس وما بعد ذلك من تصريحات متبادلة ومستندات تؤكد استلام الزمالك خطابا رسميا يفيد بنقل المباراة إلى يوم الأحد الماضى وما ترتب على ذلك من تصريحات متبادلة بين الطرفين وكل طرف يؤكد صحته ولكن فى النهاية حسمت لجنة المسابقات الأمر واحتسبت نتيجة المباراة لصالح المقاصة 2 ـ صفر.



< الزمالك سيخوض الليلة المباراة المؤجلة أمام طلائع الجيش ضمن الجولة الثانية المؤجلة مع تمسكه بضرورة اعادة المباراة أمام المقاصة واعتقد ان ذلك أمر صعب للغاية بعدما قررت لجنة المسابقات احتساب النتيجة بفوز الفريق الفيومي، واعتقد ان مايحدث حاليا لانراه أبدا فى اى من ملاعب العالم بعدما دخلنا فى قضايا جانبية والسبب فيها اتحاد الكرة بعدما أكد رئيس نادى الزمالك ان المكالمات مسجلة على لسان ابوريدة بتأجيل المباراة ليوم أمس بالاضافة إلى تسجيل آخر على لسان ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

< واعتقد ان الطرفين مخطئان فى تلك الأزمة التى شغلت الرأى العام فى الوقت الذى ينجح فيه الأهلى بتحقيق انتصارات متتالية كان آخرها أمام أسوان ما جعله يواصل تربعه على قمة الدورى برصيد 64 نقطة ومازالت الصدارة له وسط منافسة قوية من جانب المقاصة للحاق به الذى استفاد بعدم ذهاب الزمالك و أرى ايضا ان طاقم التحكيم الذى كان مكلفا بادارة اللقاء بقيادة محمد فاروق استفاد بعدم ذهاب الزمالك لانها كانت بالفعل مباراة حساسة للغاية لاى طاقم تحكيم بعد الأخطاء التى حدثت من قبل حكم المباراة بالدور الأول جهاد جريشة وعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة للزمالك.

< على الزمالك أن يركز فى مشوار المسابقة خاصة ان المركز الثانى أصبح صعبا للغاية ولهذا فهو مطالب بإثبات جدارته فى دورى أبطال إفريقيا لحسم اللقب.. فهل يفعل ذلك؟ اعتقد انه من الممكن بشرط أن تترك الادارة البيضاء ايناسيو يعمل بدون ضجيج.

*نقلاً عن الأهرام المصرية