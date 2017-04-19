تضارب المصالح رياضياً وإعلامياً

أعجبني كثيراً الأمير عبد الله بن مساعد بعد تعيينه رئيساً عاماً لرعاية الشباب قبل تحويلها إلى الهيئة العامة للرياضة، حين بادر وتخلى عن جميع مناصبه الرسمية والشرفية، بما فيها نادي شيفلد الإنجليزي، الذي استحوذ على أكثر من 50 في المئة من أسهمه، وكذلك شركة الورق السعودية التي ليس لها علاقة بالرياضة، وهذا عمل نادر جداً عربياً بغرض التفرغ للمسؤوليات الأهم.

وفي هذا المقام أتحفظ على من يجمعون بين عدة منصاب تؤدي إلى تعارض مصالح، ومن واجب المسؤولين وفي مقدمتهم الأمير عبد الله بن مساعد تطبيق ما بدأه بنفسه على غيره.

وعلى الصعيد الإعلامي، بعضهم يجمع مناصب عدة، تؤدي إلى تعارض مصالح، وتضرب خاصرة المهنية، وتؤدي إلى خلل في هذه المنظومات التي يعملون بها.

والأكثر غرابة، قياديون إعلاميون يجمعون مناصب تحتاج جهداً كبيراً بمسؤوليات جسام، دون تدخل من الجهات ذات العلاقة للمحافظة على مكتسبات وخصوصية عملها، في وقت تفرد وسائل الإعلام المساحات لانتقاد المخالفين، وكذلك قانونيون يسيئون للقانون بالجمع بين مناصب تؤدي إلى تأويلات.

ومن بين الأمثلة، السعودية، بعض مديري المراكز الإعلامية يكتبون في صحف، ويتحدثون في الفضائيات دون أن يكون لرؤساء هذه الأندية موقف يخدم قيمة الكيانات، والأسوأ قبول الوسيلة الإعلامية موظفاً يعمل في النادي بصفة إداري، وفي الإعلام بصفة إعلامي، هذا من أكبر عيوب المهنة، وفي جانب مرادف مجهولون إعلامياً باتوا نقاداً.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية