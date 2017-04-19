ثمار للجني

تشكل مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم فرصة طيبة للفرق الأربعة التي بلغت نصف النهائي، الشارقة والوحدة، والنصر وحتا.

كل فريق يسعى لإثبات جدارته في هذه البطولة الغالية من أجل أن يخرج بصيد ثمين بعد موسم شاق شهد الكثير من الشد والجذب.

الملك الهارب من مصيدة الهبوط إلى مسابقات الأولى يسعى لاستعادة تاريخه المجيد في هذه البطولة، لأنه حصل على لقبه نتيجة إنجازاته السابقة ومن الكؤوس التي رفعها نجومه.

ثماني كؤوس توجته ملكاً للمسابقة قبل أن يشاركه الأهلي في العدد ذاته من الألقاب.

أما فريق أصحاب السعادة، فطموحه مثل شعلة أزلية لا تنطفئ، خصوصاً في ظل امتلاكه ترسانة قوية من النجوم يقف على رأسها الدولي إسماعيل مطر.

ترسانة العنابي من النجوم تساعده على تحقيق جني ما تبقى من ثمار الموسم في ظل وجود مدرب محنك يمكن أن يدير اللعبة برؤية كاتب مسلسل مكسيكي يعرف كيف يصنع المفاجآت.

الفريقان الشقيقان، النصر وحتا يحلمان أيضاً بلقب الكأس الغالية، وهذا حق مشروع لكل من بلغ هذا الدور، فهما مستعدان للمواجهة لتحسين صورتهما أمام الجماهير.

نجاح نصف نهائي الكأس الغالية يعتمد على عوامل عدة، منها تحضير لجنة المسابقات لهذه المرحلة، والاستعدادات النفسية والبدنية لقضاة الملاعب، فهنا الخطأ يحطم أحلاماً تصعب معالجتها بسبب نظام خروج المغلوب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية