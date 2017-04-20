ساخن هنا بارد هناك

المتابعون لفرق الفئات العمرية لكرة القدم يعرفون جيداً الإثارة التي تقدمها في المنافسات المحلية، حيث يقاتل اللاعبون الشباب من أجل الفوز قتال الأبطال، والاحتكاك في مباريات هذه الفئات يكون في أعلى درجاته.

هذه الروح تعطي المسابقات جمالياتها وترفع درجة جاذبيتها، حتى إن بعض اللاعبين وبسبب الحماس الزائد يرتكبون مخالفات يتعرضون على أثرها إلى الطرد أو في أقل حال يحصلون على البطاقة الصفراء.

لم تنحصر هذه الحالة بفريق دون غيره، فأبطال المسابقات وأصحاب المراكز الأخيرة يتشابهون في الأداء القتالي.

الغريب في الأمر أن اللاعبين المقاتلين في هذه الفئات يتخلون عن هذا الطابع عندما يرتقون إلى الفريق الأول، ويفقدون الحماس الذي يثري لعبة كرة القدم.

ربما لا تشغل هذه القضية الكثيرين لأنها أصلاً ليست تحت النظر، لكنها مهمة ومن الأفضل تحليلها والوقوف على أسبابها وصولاً إلى عكسها، أي بدلاً من خفوت الحماس زيادته مع الفريق الأول.

يمكن دراسة هذه الظاهرة المستترة والخروج بنتائج واقعية من أجل البحث عن العلاج، حتى لو تطلب الأمر مقارنتها مع تجارب أجنبية.

إذا استمرت هذه الظاهرة بدون دراسة وحلول، سينعكس الأمر على أداء المنتخب الوطني، لأن اللاعب الذي يعتاد الأداء البارد مع فريق النادي سيؤديه بالروح نفسها عندما يرتدي القميص الأبيض.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية