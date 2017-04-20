قرارات الحكم ساكا.. رسالة يجب أن تُقرأ دوليًا !!

بعيدًا عن النتيجة وما آلت إليه، لفريقين كبيرين ويمتلكان مقومات النجاح بكل ثقة وهما قادران على الفوز بأكبر البطولات، واي منهما تأهل فهو يستحق ذلك، فضلا عن ان الريال بلاعبيه قدم مستويات كبيرة خلال الذهاب والاياب، وذلك متفق عليه، الا ان اخطاء التحكيم في مباراة “البرنابيو” مع انها متوقعة، الا ان رسالتها يجب ان تصل الفيفا وتعالج بطريقة اخرى، تحد من ظلم واخطاء التحكيم القاتلة المؤثرة على نصف الكرة الارضية، فان ما حدث لم يكن عاديا، فاخطاء الحكم المجري فيكتور كاساي وطاقمه المساعد، كانت كبيرة حد الفضيحة، لدرجة غيرت مجرى المباراة. بعيدا عن اخطاء التسلسل وما يتعلق بها ويمكن اصلاحه، الا ان عمليات الطرد المستحق فضلا عن غير المستحق، ما زالت تقتل المباريات والمتعة وتظلم جمهور الفريق المتضرر، بعيدا عن خطأ يرتكب من لاعب ويقرر مصير دولة او جمهور او نصف العالم، ان تسعين بالمائة من الفرق التي طرد منها لاعب، كانت تعاني وتخسر المباريات ان لم تنجح بالتعادل ام العودة والفوز فذلك نادر حد الشواذ.

فان الحكم كاساي كان ينبغي ان يطرد كاسيميرو الذي أخطأ امام عينيه بتعمد واستحق الطرد الواضح، لكنه لم يفعل وتفادى بعد ان مد يديه على الكارت ثم تردد بخشية واحساس كأنه لا شعوري، لكنه بعد دقائق طرد فيدال بصورة ظالمة واضحة في وقت كان يلعب على الكرة، وان استحق الضربة الحرة فان الكارت كان ينبغي ان يبقى بعيدا لأنه خطأ طبيعي جدا بكرة القدم، هنا لب وجوهر القضية التي اطاحت بالبايرن قبل كل شيء وما اعقبها من سيطرة ريالية متوقعة، فالريال فريق كبير ويستحق الفوز وقادر على التسجيل بمعزل عن التسلل، لكن الحكم كاساي كان ظالما لدرجة يجب ان يعيد الفيفا قراراته بما يتعلق بعمليات الطرد وبشكل يحمي كرة القدم من الحكام.

بعد الانتهاء عاود راموس اطلاق النار نحو مواطنه جيرارد بيكيه، حيث كتب: «تغريدة بيكيه؟ لا شيء جديد، انا لست متفاجئ»، «ربما على بيكيه ان يشاهد فيديو مباراة باريس سان جيرمان، يجد ان التعبير عنها بـ (...) لا يكفي، سوف نرى الحكم غدا امام اليوفي». كذلك رد ايسكو على صخب الانتهاء قائلا: «كرة القدم مثلما تعطيك تأخذ منك، انها امور واردة في كرة القدم. في ميونيخ منحت ضربة جزاء لبايرن غير مستحقة. اليوم الحكم أخطأ». فيما قال فليب لام: «في بعض الأوقات، وقف التوفيق لجانبنا، لكن قرارات الحكم، أدت إلى خسارتنا، كانت مؤسفة. نستطيع أن نرحل من هنا مرفوعي الرأس». المطرود فيدال قال: «من المؤسف للغاية أن يسرقوا منك مباراة كهذه، لقد سجلوا هدفين من تسلل وتم طردي بشكل خاطئ».

اخيرا فقد أشعل جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، كعادته وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتغريدة نشرها بعد هدف كريستيانو رونالدو الثاني في شباك بايرن ميونيخ وكتب بيكيه على حسابه الرسمي على تويتر: «....»، في إشارة منه إلى أنه لا تعليق على ما حدث في هذه اللقطة.

*نقلا عن الأيام البحرينية